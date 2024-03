Daniel Cousin viré du staff technique des Panthères du Gabon !

Nouveau remue-ménage dans la tanière des Panthères du Gabon. La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a rendu publique ce samedi la nouvelle composition de son staff technique. L’ancien footballeur international gabonais et coach Daniel Cousin a été limogé comme manager général et remplacé par Dieudonné Londo. Tandis qu’un autre international, Merlin Tandjigora, a été désigné comme intendant intérimaire.

Le remplacement de Daniel Cousin par Dieudonné Londo constitue un choix délibéré de la part de la Fédération, visant peut-être à insuffler un nouvel élan et une expertise renouvelée à l’équipe technique. Alors que Cousin avait occupé ce poste pendant plusieurs années avec des arriérés de salaire notamment en tant que sélectionneur national. Les raisons précises de son éviction n’ont pas été officiellement communiquées, laissant place à la spéculation et à l’interprétation.

Le nouveau manger général des Panthères du Gabon

Parallèlement à cette nomination, la désignation de Merlin Tandjigora en tant qu’intendant intérimaire souligne également un changement dans la gestion logistique de l’équipe nationale. Son expérience en tant qu’ancien joueur et son engagement envers le football gabonais pourraient potentiellement apporter une nouvelle dynamique à la fonction d’intendant.

Cependant, cette refonte du staff technique n’est pas passée inaperçue, provoquant une série de réactions sur les réseaux sociaux et dans les cercles sportifs. Certains fans et observateurs du football ont exprimé leur surprise et leur scepticisme quant à ces changements, remettant en question la décision de la Fédération et soulignant l’importance de la transparence et de la cohérence dans la gestion du football national.