Golfe de Guinée : Le Nigeria envoie 1 500 soldats dans pour lutter contre la piraterie en mer

Le Nigeria a dépêché jeudi, 1 500 soldats dans le golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest, connu pour être la zone maritime la plus dangereuse du monde en raison de la piraterie. Le chef d’état-major de la marine nigériane, le contre-amiral Awwal Zubairu Gambo, a déclaré dans un communiqué, avoir lancé une opération militaire anti-piraterie dans la région du golfe de Guinée.

Le haut responsable de la marine nigériane a ajouté que son pays a envoyé également 13 navires de guerre et deux hélicoptères, indiquant à cet effet que trois flottes étrangères participeront aux opérations anti-piraterie dans cette zone.

Le golfe de Guinée est connu pour être la zone maritime la plus exposée à la piraterie et la plus dangereuse du monde. Selon le Bureau international maritime, plus de 95% des enlèvements et des attaques de pirates recensés en mer, ont eu lieu dans le golfe de Guinée. La piraterie en mer coûte 818 millions de dollars (465,2 milliards de FCFA) à l’économie mondiale.