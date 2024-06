Gambie : Le Nigeria va envoyer 197 soldats pour la mission de paix sous-réginale

Le Nigeria a annoncé samedi qu’il enverrait 197 soldats en renfort à la force de maintien de la paix en Gambie, où l’instabilité persiste. Cette décision a été confirmée par le porte-parole du commandement de l’armée nigériane, le général Boniface Sinjen. Ces troupes rejoindront la mission de maintien de la paix de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) en Gambie (Ecomig), qui est principalement composée de militaires nigérians.

Avant leur déploiement, les soldats ont suivi un cours de formation de six semaines, dispensé par l’ONU dans un centre spécialisé dans l’État de Kaduna. « Votre mission commence alors que la Gambie vit une période critique d’incertitude et d’instabilité », a déclaré le général Sinjen, cité par l’agence de presse NAN. « Vous devez jouer un rôle essentiel dans le cadre de la mission d’assurer la paix, de protéger les civils et de garantir le développement durable ».

L’opération Ecomig a été lancée en 2017 pour contraindre le président gambien Yaya Jammeh, qui avait perdu les élections en décembre 2016 mais refusait de quitter ses fonctions, à renoncer au pouvoir. Bien que Jammeh soit désormais en exil, les soldats de la paix continuent leurs efforts pour stabiliser la situation en Gambie.