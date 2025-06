Owendo : Une solution numérique pour sécuriser le transport urbain et lutter contre le racket policier

Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Hermann Immongault, a reçu ce vendredi 13 juin les responsables de la société gabonaise Parallèl-Network (PA.NET), en présence du Délégué spécial de la commune d’Owendo et des représentants des Forces de Police nationale. Au cœur des échanges : la présentation d’une plateforme innovante de gestion du transport urbain par QR code.

Développée pour le compte de la mairie d’Owendo, cette solution numérique vise à renforcer l’identification et la sécurité des véhicules de transport urbain — taxis, transports mixtes (TM) et transports scolaires (TS) — ainsi que de leurs conducteurs. Chaque véhicule se verra attribuer un QR code dynamique et sécurisé, permettant aux agents municipaux et aux forces de l’ordre d’accéder, en temps réel, à des informations fiables et vérifiables.

Une vue de la séance de travail de vendredi

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la politique de digitalisation des services publics prônée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle ambitionne également de faciliter les contrôles routiers tout en luttant contre le racket policier dont sont victimes les chauffeurs depuis des années et en finir les tracasseries administratives liées à leurs activités.

Conscient de la portée d’un tel outil, le ministre Hermann Immongault a demandé à l’ensemble des parties impliquées de proposer dans les plus brefs délais une version plus complète, davantage sécurisée et adaptée aux besoins spécifiques des forces de sécurité. L’objectif à terme : étendre ce système à l’ensemble des communes du Grand Libreville, puis à tout le territoire national.