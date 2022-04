France : Le taux de participation au premier tour de la présidentielle à 65% à 17h

Le taux de participation au premier tour de l’élection présidentielle française était de 65% à 17 heures, selon les chiffres officiels communiqués ce dimanche par le ministère de l’Intérieur. En 2017, il était de 69,42% à la même heure. Le spectre de l’abstention plane donc plus que jamais sur ce scrutin avec une augmentation de l’abstention de plus de 4 points par rapport au précédent scrutin.

Si le président Emmanuel Macron bénéficie d’une nette avance dans les sondages avec plus de 26% des intentions de vote, l’abstention, estimée à plus de 30% dans les sondages pourrait arriver en tête de ce premier tour. Si les électeurs ne font pas mentir les estimations, elle dépasserait ainsi celle enregistrée en 2002 lors de l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour, à la surprise générale, où 28,4% des électeurs avaient renoncé à se rendre aux urnes.

Les premières estimations sont attendues à 20 heures avant des résultats finals consolidés dans la nuit. Pour rappel, douze candidats sont en lice pour accéder à la fonction suprême, parmi lesquels, le président sortant, mais aussi les candidats d’extrême-droite Marine Le Pen et Éric Zemmour ainsi que la candidate de droite Valérie Pécresse, ou encore le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon. Pas moins de 48,7 millions d’électeurs, sur 64,4 millions de Français, sont appelés à exprimer leur choix ce dimanche et désigner les deux candidats qui accèderont au second tour le 24 avril prochain.