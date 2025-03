Dette : Une Caisse autonome d’amortissement pour sécuriser les engagements du Gabon

Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a dirigé ce mardi 25 mars à Libreville une rencontre de haut niveau entre les bailleurs de fonds multilatéraux et les autorités gabonaises. À quelques jours de l’élection présidentielle et de la fin de la transition, cette réunion a été l’occasion d’annoncer une réforme majeure : la création d’une Caisse autonome d’amortissement, destinée à optimiser la gestion de la dette et garantir la stabilité financière du pays.

Renforcer la confiance des partenaires financiers

L’Agence française de développement (AFD), la Banque gabonaise et française internationale (BGFI), la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD), la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et la Banque islamique faisaient partie des institutions présentes. Cette rencontre a permis aux autorités gabonaises de présenter l’état d’avancement des projets d’infrastructure et de développement financés par ces institutions.

Une autre vue de cette rencontre d’hier

Dans son allocution, le ministre du Budget et des Comptes publics a mis en avant l’importance de l’investissement pour le chef de l’État. Il a rappelé les efforts entrepris pour instaurer un cadre budgétaire plus solide et transparent, condition essentielle pour attirer davantage d’investissements, notamment dans un contexte de transition politique.

Création d’une Caisse autonome d’amortissement pour stabiliser l’économie

Le président Oligui Nguema a exprimé sa gratitude envers les partenaires financiers pour leur soutien et a réaffirmé son engagement à garantir une gestion transparente des fonds publics. Dans cette optique, il a annoncé la création d’une « Caisse autonome d’amortissement ». Cette structure aura pour missions principales :

l’élaboration de la politique d’endettement du pays ;

la recherche et la négociation des financements ;

la gestion des engagements financiers de l’État ;

la garantie du remboursement des dettes à bonne date.

Le président de la transition au cours des travaux

Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité des engagements financiers du Gabon et à rassurer les investisseurs alors que le pays s’apprête à franchir une étape politique cruciale.

Assurer la continuité des projets d’investissement

En marge de cette rencontre, le président de la transition a conduit une visite de plusieurs chantiers d’envergure en compagnie des bailleurs de fonds. Parmi les sites inspectés figuraient les travaux du ministère des Affaires étrangères, la Cité de la démocratie, la Cité Émeraude et la Baie des rois, qui accueille plusieurs infrastructures modernes.

Les partenaires financiers, impressionnés par la volonté politique et la détermination des autorités, ont réitéré leur engagement à accompagner le Gabon dans ses efforts de transformation économique et sociale. Toutefois, à l’approche de la présidentielle, la question de la continuité des engagements pris et de la stabilité économique du pays reste au cœur des préoccupations des investisseurs.