Dans sa caravane de sensibilisation et de mobilisation pour le « oui » au référendum, le groupe Féfé Onanga a échangé avec les populations de Mini-Prix dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. Ce 27 juillet, le leader de ce mouvement a fait savoir que le divorce était prononcé entre lui et le Parti Démocratique Gabonais (PDG).

Le groupe Féfé Onanga a une nouvelle fois démontré sa force en se rendant au quartier Mini-Prix, près de l’école Saint-Roger, pour discuter avec les populations. Plus de 500 personnes se sont réunies dans le cadre de cette caravane de sensibilisation et de mobilisation pour le « oui » au référendum. Lors de cet échange, l’ancien leader du Mouvement Populaire des Radicaux (MPR) a exprimé son désamour pour l’ancien parti au pouvoir, le PDG, et a déclaré son soutien au Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

L’arrivée du leader du groupe



« Mais oui, chacun a pris sa route ! Est-ce que le PDG existe encore ? Nous sommes venus comme nous sommes partis. Mon action actuellement est de conscientiser les jeunes pour qu’ils votent pour Oligui Nguema. Le PDG et nous, on ne se doit rien », a affirmé Féfé Onanga. Devant une population qui a acclamé le courage du groupe Féfé Onanga, l’ex leader politique du MPR a exhibé plusieurs copies de démissions en cascade du PDG par plusieurs de ses membres.

Le samedi 27 juillet, le groupe Féfé Onanga a exprimé son regret face aux manœuvres politiques visant à saboter le référendum prochain. « En ce laps de temps, nous voyons que le président de la transition est l’homme de la situation. Ce qu’il a fait en 11 mois, c’est ce que l’ancien régime n’a pas pu faire en 14 ans. Et donc pour nous, il n’est pas question de laisser ces gens-là abuser des populations », a déclaré le secrétaire général du groupe Féfé Onanga, Delphin Mboumba Moussounda.

Satisfait du coup d’État dirigé par les militaires gabonais le 30 août dernier, avec à leur tête le CTRI, sous la direction du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le groupe Féfé Onanga s’est engagé dans une caravane pour sensibiliser les populations de Port-Gentil à soutenir le « libérateur » Brice Clotaire Oligui Nguema.

Une vue de l’assistance enthousiaste

Pour eux, c’est l’occasion de répondre à leurs détracteurs et aux ennemis du CTRI, en affirmant que le Gabon se porte bien après le coup d’État et que le pays a tracé une nouvelle vision de son avenir. « Il n’est plus question de laisser la place à ces vendeurs d’illusions qui veulent nous ramener au passé. En soutenant le CTRI et en votant pour le oui au référendum, le groupe Féfé Onanga croit que le développement de Port-Gentil passe par des actions de base telles que la construction d’écoles, de dispensaires, de marchés et de routes secondaires pour offrir aux populations des conditions de vie optimales. Ce que le PDG n’a pas réussi à faire sous le règne d’Ali Bongo Ondimba en 14 ans de gestion », a déclaré Delphin Mboumba Moussounda.

« Nous avons l’avantage de connaître les réalités des populations ici car, quand il pleut, nous sommes tous inondés et donc tout le monde est concerné. En rejoignant le PDG, nous avons posé un certain nombre de conditions qui n’ont pas été respectées », a-t-il ajouté. « Dans la zone de Bac Aviation jusqu’au Cap, il manque des écoles primaires. C’est la même chose derrière l’hôpital jusqu’au tournant SEEG. C’est un parcours du combattant pour ces élèves », a conclu Delphin Mboumba Moussounda.