Des ex agents de Global Sourcing and Supply réclament 6 ans de solde de tout compte

Les anciens agents de Global Sourcing and Supply Gabon, une entreprise européenne spécialisée dans le catering On et Off-shore, la restauration collective publique et privée, les services aux entreprises et la gestion de la basse vie, sont à bout de souffle à Port-Gentil. Depuis six ans, ils réclament leurs droits sociaux, d’où leur montée au créneau une nouvelle fois pour se faire encore entendre.

C’est un mouvement d’humeur interminable qu’entreprennent depuis 2018 les anciens agents de Global Sourcing and Supply Gabon. Les ex-agents de cette société spécialisée dans le catering On et Off-shore, la restauration collective publique et privée, les services aux entreprises et la gestion de la basse vie, etc., revendiquent leurs droits légaux. Ce 23 janvier, un mouvement d’humeur a été observé à Port-Gentil par ces personnes laissées pour compte par les responsables de ladite entreprise.

Si le liquidateur Hugues Ngaguila est introuvable depuis belle lurette, les déflatés de GSS Gabon ne déméritent pas. Ils sont une nouvelle fois montés au créneau pour demander justice et dignité. Depuis toutes ces années, ils n’ont perçu que 30% de leurs acquis sociaux pour ce qui est de la première partie du versement. Selon le protocole d’accord acté dans le cadre de la liquidation, le paiement des droits des 407 employés devait se faire en trois mensualités ; 30% en mars, 20% en juin et le reste était censé être payé en septembre 2018.

« Nous sommes les anciens employés de GSS et nous sommes là pour la réclamation de nos droits. Ça fait six ans qu’on a été licenciés sans raison valable, nous courons derrière les autorités, derrière tout le monde, et on n’a pas gain de cause », fait savoir le porte-parole du collectif, Jean Stéphane Aboughé. Malheureusement, le versement des 20% et 50% dus à leurs droits, censés tomber dans leurs poches le 20 juin et le 30 septembre 2018, n’a toujours pas été effectué six ans après. Le liquidateur représenté par Hugues Nganguila du cabinet FIDUGE s’est littéralement évanoui dans la nature.

« Ce sont des pères et mères de famille qui ont travaillé pendant 10, 15, 20 ans, et jusqu’à aujourd’hui, nos droits ont été bafoués. On constate que les autorités compétentes nous abandonnent à notre triste sort », déplore le porte-parole du collectif des ex-agents de GSS Gabon. Il y a six ans en arrière, des négociations avaient eu lieu dans les locaux de la direction de Global Sourcing And Supply (GSS) Gabon. De ces négociations qui ont vu la présence en mars 2018 du liquidateur, des délégués du personnel et de la Confédération démocratique des syndicats autonomes, il était question de débattre sur le licenciement pour motif économique et les points de revendications du personnel pour une bonne séparation.

Cependant, après toutes ces années passées, aucune suite n’a été trouvée pour satisfaire les réclamations des ex-agents de Global Sourcing Supply Gabon. Ils ne sont toujours pas rentrés en possession de leurs droits légaux, en particulier ; l’indemnité de licenciement, des congés payés, la prime de fin d’année, l’allocation familiale de plusieurs mois, et bien d’autres. « Les responsables de l’entreprise et le liquidateur qui a été envoyé ont disparu dans la nature, depuis six ans ils nous baladent. Le liquidateur a vendu les actifs de la direction et les moyens, il les a gérés comme il a voulu, et nous sommes là comme ça à mendier », dénonce Jean Stéphane Aboughé. D’après les dernières nouvelles, c’est une ardoise de 1.500.000.000 FCFA que devrait verser le cabinet Fiduge, dont Hugues Ngaguila en est le liquidateur principal.