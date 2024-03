Démissionnaire, Maixent Accrombessi plutôt radié de la Grande loge du Gabon

Décidément, la franc-maçonnerie au Gabon est tout sauf un long fleuve tranquille. Démissionnaire de la Grande loge du Gabon (GLG) le 28 février, l’ancien directeur de cabinet présidentiel d’Ali Bongo, Maixent Accombessi Nkani, a reçu 48h plus tard la cinglante réponse à sa demande, transformée en radiation pure et simple. Et pour cause, l’ancien « Très respectable frère » aurait omis de payer ses cotisations durant des années à la loge mère de France, mais pas seulement...

Maixent Accombessi Nkani a reçu en moins de 48 heures la réponse à sa lettre de démission adressée à Jacques Denis Tsanga, nouveau dirigeant de cette obédience maçonnique, que jusqu'alors Ali Bongo dirigeait avant d'être renversé du pouvoir présidentiel par l'armée gabonaise. Plutôt que de simplement considérer sa démission, la GLG a rappelé au démissionnaire son passé trouble au sein de l'instance maçonnique et l'a dépouillé de tous ses avantages. La cinglante réponse de la GLG « À l'examen de votre curriculum vitae maçonnique, nous sommes surpris et au regret de constater, d'une part, que vous nous avez délibérément dissimulé votre radiation de la Grande Loge Nationale Française (GLNF), votre Grande Loge mère, intervenue le 6 février 2018, pour défaut de paiement des cotisations alors que vous y étiez RF (respectable frère, ndlr) », rappelle le nouveau dirigeant de la GLG dans sa réponse datée du 1er mars. Et Jacques Denis Tsanga ajoute : « Il ressort des informations contenues dans les registres de la Grande Loge du Gabon (GLG), plusieurs irrégularités flagrantes : notamment, vous avez été initié le 1er janvier 1997, passé le 1er janvier 1998 et élevé le 1er janvier 2000, or, la journée du 1er janvier n'est pas ouvrable en République Gabonaise, mais aussi, le Règlement Général (RG) de la Grande Loge du Gabon (GLG) interdit tous travaux maçonniques les jours fériés et non ouvrés ». Le « Grand Maître » des francs-maçons du Gabon doute ainsi de son initiation « le 1er janvier 1997 à Pythagore, atelier de la Grande Loge du Gabon (GLG), consacré neuf ans (09 ans) plus tard, soit le 16 novembre 2006 ». Un passé trouble qui lui vaut « en lieu et place de votre démission nous transmise, par la présente, nous vous notifions plutôt, la cessation des privilèges, des droits de direction et de représentation dolosivement obtenus par vous de la GLG », conclut le courrier officiel parvenu à la rédaction d'Info241.