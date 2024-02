Toujours malade, l’ancien bras droit d’Ali Bongo claque la porte de la Grande loge du Gabon

Nouveau coup dur pour la Grande Loge du Gabon. Après avoir été frappé par l’éviction d’Ali Bongo de sa tête à la suite de son renversement par l’armée, voici qu’un autre de ses proches a claqué ce mercredi la porte cette loge maçonnique, de lui-même. Il s’agit de l’ancien directeur de cabinet présidentiel d’Ali Bongo, le bénino-gabono-français Maixent Accrombessi.

Maixent Accrombessi Nkani a officiellement démissionné de la Grande Loge du Gabon, actuellement présidée par l’ancien ministre et gouverneur de province Jacques Denis Tsanga. La démission a été communiquée à la direction de la loge maçonnique ce 28 février. Un départ qui ne surprend personne en raison de l’absentéisme déjà notoire de ce "frère" qui ne vivait plus au Gabon depuis des lustres.

Le démissionnaire est également connu pour être un grand maitre vodou au Bénin

Dans sa lettre de démission, qui a fuité aujourd’hui sur la toile, le "Très Respectable Frère" Maixent Accrombessi Nkani évoque comme raison à son départ ses problèmes de santé survenus en août 2016. En effet, tout comme Ali Bongo deux ans plus tard, son ancien bras droit a également été victime d’un Accident vasculaire cérébral (AVC) dont les lourdes séquelles avaient été soigneusement bien gardées secrètes.

« C’est avec amertume que je prends cette décision », indique-t-il dans sa lettre adressé au grand maitre Jacques Denis Tsanga. « Mais force et de constater que mon état de santé actuel reste précaire et m’empêche d’assumer mes obligations au sein de notre respectable institution », reconnait l’ancien membre de cette loge dont sont membres plusieurs hauts cadres politiques et autres personnalités publiques gabonaises.

La lettre de démission

Une démission que l’ancien puissant baron du palais présidentiel gabonais veut expéditive. "Je vous prie d’accepter ma démission avec effet immédiat", précise Maixent Accrombessi Nkani. Cette démission signe la fin d’une ère, celle d’Ali Bongo, renversé par son armée qui s’est retournée contre lui le 30 août dernier. Le dépossédant du pouvoir que sa famille détenait d’une main de fer depuis près de 60 ans.