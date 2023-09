Déjà humiliées à Franceville, les Panthères du Gabon encore laminées par le Botswana !

Encore une mauvaise nouvelle en provenance du football gabonais. Battues et humiliées à Franceville 4 buts à 1 lors du match aller par les Zèbres du Botswana, les Panthères du Gabon version féminine ont à nouveau écopé d’une sacrée fessée pour le match retour qui se disputait ce mardi après-midi au stade Lobatse Town Sports pour le compte du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Score final 6 buts à 0.

Les poulains de Tristan Mombo sont décidemment très loin du compte de participer à une CAN de football. Copieusement humiliées sur leurs propres installations samedi dernier au stade Renovation de Franceville, l’on s’attendait à un sursaut sportif des Panthères du Gabon féminines. L’exploit tant attendu n’a jamais eu lieu lors du match de la revanche de ce mardi après-midi.

Une autre vue de la rencontre de ce mardi

Et pour cause, les Gabonaises ont plutôt eu rendez-vous avec un festival de buts contre elles. D’abord au cours de la première période où les Botswanaises ont laminé pas moins de 5 buts à des Gabonaises visiblement pas à la hauteur. Le sixième et dernier but de l’humiliation a été inscrit lors de la seconde mi-temps. Une déculottée supplémentaire qui met un terme à l’aventure gabonaise à ces éliminatoires.

L’affiche de la rencontre de cet après-midi