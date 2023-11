Décès odieux de Karl : les autorités militaires promettent la fermeté au terme de l’enquête lancée

Plus de 20 jours après la disparition brutale du Karl Stecy Akue Angoué (30 ans) des suites de coups et blessures infligés par des militaires le 13 octobre, le ministère de la Défense nationale est enfin sorti du bois. Dans un communiqué lu vendredi soir à la télévision nationale, la ministre déléguée à la Présidence en charge de la Défense nationale a promis la sévérité si les auteurs de cette bavure étaient bel et bien des militaires.

Lire aussi >>> Pour avoir violé le couvre-feu, un gabonais de 30 ans tabassé par des militaires finit à la morgue Alors que l’affaire défraie la chronique depuis le 15 octobre sur la toile, il aura fallu que la presse privée gabonaise s’en même cette semaine pour voir bouger le ministère de la Défense nationale dont les hommes sont pointés du doigt par la famille de la victime. Dans son communiqué du 3 novembre, le ministère incriminé a qualifié cette affaire d’odieuse avant d’annoncer l’ouverture d’une enquête et appelé au « calme et à la retenue ». Le communiqué du 3 novembre des autorités « Le ministère de la Défense nationale a appris avec consternation, le décès d’un jeune compatriote nommé Karl Stecy Akue Angoué. Le ministère de la Défense nationale présente ses condoléances en cette douloureuse épreuve », a d’entrée souligné le général de division Félicien Koyi, directeur de cabinet militaire du ministre de la Défense nationale. Avant de revenir sur les faits survenus dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier. La victime décédée le 15 octobre au CHUL « Les faits recueillis font état de ce que le défunt a trouvé la mort du fait des coups et blessures infligés par des individus habillés en tenue militaire et encagoulés. A cet effet, les services judiciaires compétents ont été saisis pour une enquête en vue de faire la lumière sur cette affaire odieuse et en déterminer les responsabilités », promet le ministre de la Défense nationale. Non sans revenir sur les sanctions éventuelles qui seront prises. « A l’issue de celle-ci (l’enquête ouverte, ndlr), s’il est avéré que les auteurs de ces faits sont des militaires, ces derniers répondront de leurs actes conformément au règlement militaire et à la loi en vigueur », a conclu le général Félicien Koyi. Une affaire qui pourrait bien éclabousser selon les premiers témoignages. Ce d’autant que ce ministère est dirigé par le président de la transition en personne. Ce qui pourrait faire tache après le renouveau que semblait avoir pris depuis le 30 août les éléments de l’armée gabonaise.