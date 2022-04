Coupe du monde 2022 : Les équipes africaines héritent de grosses cylindrées en ouverture

Le tirage au sort de la coupe du monde 2022, effectué, ce vendredi en début de soirée à Doha, au Qatar, a donné des groupes équilibrés. Ce tirage a placé les représentants africains aux côtés de grosses cylindrées. C’est le cas de la Tunisie qui a hérité, dans le groupe D, du champion en titre, la France, du Danemark et du vainqueur du barrage devant opposé le Pérou et l’Australie, ou peut-être les Emirats arabes Unis.

Dans le groupe A, le Sénégal semble être plus chanceux puisque le tirage le met au prise avec, outre les Pays-Bas, le pays organisateur, le Qatar, et l’Equateur. Ces deux dernières nations participent, pour la première fois, à une coupe du monde. Le groupe B permet une opposition atypique entre les Etats-Unis et l’Iran. Dans le même groupe, l’Angleterre pourrait, elle, retrouver son frère ennemi écossais, si ce dernier bat d’abord l’Ukraine en demi-finale des barrages, puis le pays de Galles en finale des barrages.

Le troisième représentant africain, le Maroc, s’est retrouvé dans le groupe F avec la Belgique, le Canada et la Croatie. Le Cameroun, pour sa part, devra affronter, dans le groupe G, le Brésil, la Suisse et la Serbie. Enfin, le Ghana croisera le fer avec le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud.