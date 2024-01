Le mystère entourant le quadruple meurtre d’un couple et de leurs deux fillettes à Franceville prend une tournure encore plus sombre. Le présumé assassin, Yannick Noah Belingui, arrêté par la police judiciaire samedi soir, a avancé une bagarre avec le père de famille comme motif des meurtres à la machette. Dans des aveux troublants, il a admis avoir décapité Jeffe Venceslas Balagha et sa compagne, conservant la tête et les parties intimes du père dans l’intention de les manger.

Yannick Noah Belingui (37 ans) se révèle être un véritable monstre, doublé d'une facette cannibale. Arrêté dans la nuit dernière, le présumé assassin, d'un froid sans égal, livre progressivement les détails du quadruple homicide. Alors que les corps des parents étaient portés disparus depuis samedi, Yannick a guidé les enquêteurs vers l'endroit où ils les avaient dissimulés. Le sac d'organes retrouvé sous le lit du mis en cause Les corps de Komba Francisca et Jeffe Venceslas Balagha ont finalement été découverts enfouis dans un matelas au fond du fleuve Mpassa, qui borde le quartier. Selon la police, les corps ne présentaient pas de stigmates d'agression ou de bagarre, contrairement aux affirmations du mis en cause. Cette constatation suggère que la famille de quatre membres aurait été attaquée par leur bourreau pendant leur sommeil, au cours de la nuit de vendredi à samedi. Cependant, les révélations les plus choquantes concernent la tête et les parties intimes du père de famille retrouvées cachées sous le lit de Yannick Noah Belingui dans un sac. À cette question, il a été laconique, prétendant les avoir dissimulées dans l'intention de les manger ultérieurement. Ces aveux mettent en lumière un acte de cannibalisme de la part de ce criminel récidiviste, discréditant ainsi la thèse d'une altercation liée à une affaire de bouteille de gaz.