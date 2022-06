Eliminatoires CAN 2023 : Le Soudan se relance en battant copieusement la RDC à Khartoum

Les Léopards de la RDC sont dans de sales draps dans leur course aux éliminatoires de la CAN 2023. Après avoir été battue samedi dernier par les Panthères du Gabon, la chute libre de l’équipe congolaise emmenée par le coach Hector Cuper s’est poursuivie ce mercredi soir dès 20h. Opposés aux Crocodiles du Nil du Soudan au stade Al Hilal d’Ondourman près de Khartoum (Soudan), les Léopards se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1.

Une seconde journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui a été une véritable humiliation pour la RDC mené 1-0 à la mi-temps puis 2-0 jusqu’à la 86e minute de jeu. Le but pour l’honneur de la RDC est intervenu dans le temps additionnel. Une seconde défaite qui relègue la RDC à la 4e place de ces éliminatoires pour le compte du groupe I. Un groupe dont la hiérarchie n’a pas été modifiée par la confrontation quelques heures plus tôt entre le Gabon et la Mauritanie à Franceville.

Classement du groupe I à l’issue de cette 2e journée :