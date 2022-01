CAN 2021 : Le Gabon condamné à battre le Ghana ce vendredi soir sinon rien !

Après son entrée dans la compétition ce lundi, les Panthères du Gabon livreront ce vendredi soir à 20h00, leur second match de la 33e Coupe d’Afrique des nations de football. Un match couperet avec le retour dans la tanière de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina et l’absence du coach Patrice Neveu, testé positif à la Covid-19. Avec des Blacks Stars du Ghana battus en entrée par le Maroc, les Gabonais pourraient se heurter à des adversaires bien décidés à revenir dans la compétition.

Lire aussi >>> CAN 2021 : Les Panthères du Gabon privées de Patrice Neveu pour défier le Ghana Les Panthères du Gabon auront fort à faire ce vendredi soir pour venir à bout des Blacks Stars du Ghana, l’autre bête noire de cette phase de groupes. Une rencontre qui s’annonce déjà explosive entre les deux nations qui auront à cœur d’arracher leur qualification pour le second tour de la compétition. Ce, alors que le Gabon fait face à plusieurs défections sur le plan défensif. L’affiche de la rencontre de ce soir Une charnière centrale fragilisée par les nouveaux forfaits du défenseur Lloyd Palun, Kevin Mayi, Sidney Obissa et Gil Christ Nguema testés positifs à la Covid-19. Une rencontre qui sera confiée à l’adjoint de Patrice Neveu, Anicet Yala qui a d’ores et déjà dirigé deux séances d’entrainement des Panthères en vue du choc ultime de ce soir contre le Ghana. Rappelons que sur le plan sportif, le Ghana fera office de favori pour ce match. Ce pays étant classé 52e au classement FIFA de décembre 2021 contre la 89e place occupée par le Gabon. Autant dire que la tache sera ardue pour le Gabon qui a engrangé 3 précieux points lundi en s’offrant une courte victoire sur les Comores 1 but à 0. Une victoire ce soir qui serait synonyme de qualification pour le Gabon avant d’affronter mardi le Maroc.