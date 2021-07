Burkina Faso : Trois personnes enlevées par des individus armés dans l’est du pays

Le directeur provincial de l’eau et de l’assainissement de la Tapoa, un instituteur et un agent de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Plan Burkina sont portés disparus, depuis le mercredi 14 juillet 2021 dans l’est du pays, a rapporté ce samedi l’agence d’information du Burkina (AIB, officielle).

Selon la même source, les trois fonctionnaires ont été enlevés par des individus armés sur l’axe Matiacoali-Fada alors qu’ils avaient quitté Diapaga pour se rendre à Fada N’Gourma (Est). « Les trois personnes ont été interceptées au même moment parce qu’elles faisaient chemin ensemble, sur des motos par des individus armés inconnus », a souligné l’AIB.

Le 27 avril dernier, deux journalistes espagnols, accompagnés par un militant écologiste irlandais, réalisant un documentaire sur la lutte contre le braconnage dans cette même région de l’est du pays ont été enlevés avant d’être exécutés par des individus armés non identifiés. La situation sécuritaire du Burkina Faso est marquée par des attaques terroristes et des enlèvements depuis plus de cinq ans. Outre les nombreuses victimes civiles et militaires, ces violences ont contraint plus de 1, 3 millions de personnes à fuir leurs villages.