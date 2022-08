Burkina Faso : l’armée burkinabè accusée d’avoir exécuté plus de 40 personnes par une ONG

Le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina Faso (CISC) a rapporté, samedi dans un communiqué, « des exactions » commises sur plus de 40 personnes dans le centre-nord du Burkina Faso et attribuées à l’armée burkinabè. Le Collectif a été saisi depuis le lundi 08 août courant par plusieurs témoins et parents de victimes de la commune de Tougri, précisément dans le village de Taffogo, « de plusieurs cas d’enlèvements suivis d’exécutions sommaires et extrajudiciaires ».

« Au total, plus de 40 corps ont été retrouvés plus tard le long de la route Taffogo - Bouroum entassés par lots de 10 ou de 05 », indique le collectif, précisant que ces témoignages concordants décrivent « les présumés auteurs de ces enlèvements suivis d’exécutions systématiques comme étant des éléments des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) habillés en tenues noires et encagoulés ». « Les personnes tuées avaient toutes les mains ligotées et les yeux bandés », selon le CISC qui a ajouté que les forces de défense et de sécurité étaient accompagnés de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, les supplétifs de l’armée) des localités.

Les autorités burkinabè n’ont pas réagi à ces allégations. Cependant, le 03 août courant, l’armée burkinabè a affirmé, dans un communiqué, avoir « malencontreusement » tué des civils sans en préciser le nombre, lors d’une opération de ciblage visant des groupes « terroristes » dans plusieurs localités de la région de l’Est. Des sources locales avaient évoqué une trentaine de morts. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et plus de 1,9 million de déplacés internes.