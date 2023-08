Bulletin unique présidentielle/législative : Ali Bongo a déjà signé le décret d’entrée en vigueur

Alors que le couplage de la présidentielle aux législatives continue d’agiter la classe politique gabonaise depuis ce 1er août, date de l’annonce faite par le Centre gabonais des élections (CGE), le pouvoir gabonais a déjà validé son entrée en vigueur. Le décret d’application a été signé au pas de course vendredi dernier par Ali Bongo et son gouvernement et publié vendredi dernier au Journal officiel. Une modification à moins de 20 jours du vote des électeurs.

Lire aussi >>> Modification du Code électoral : les espoirs de l’opposition douchés par la cour constitutionnelle ! Alors que la classe politique accuse encore le coup des nouvelles modalités de vote annoncées lundi dernier par le CGE, le gouvernement gabonais lui est passé à la vitesse supérieure pour entériner les « améliorations » controversées des élections dites générales du 26 août prochain. 3 jours seulement après l’annonce du bulletin unique présidentielle/législative, le pouvoir gabonais a signé un décret mettant en œuvre ces nouvelles modalités de vote. Le contenu du décret Ainsi, le décret n°0199/PR/MI du 4 août 2023 publié le même jour au Journal officiel, fixe les modalités de bulletins de vote pour l’élection du président de la République, l’élection des députés à l’Assemblée nationale, l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Il a été paraphé par Ali Bongo, le ministre délégué à l’Intérieur, le Premier ministre et la ministre du Budget et des Comptes publics. Lire aussi >>> Présidentielle gabonaise : 830 729 électeurs attendus aux urnes le 26 août 2023 ! L’article 2 de ce décret stipule : « Il est institué un bulletin de vote unique pour les scrutins uninominaux de l’élection du Président de la République et de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale. Pour le scrutin de liste, il est édité un bulletin de vote distinct par liste de candidature ». Validant ainsi la mise en commun des candidatures entre ces deux scrutins autour d’un bulletin de vote unique par parti politique concourant à la présidentielle et aux législatives. Modalités pratiques C’est l’article 3 de ce décret qui fixe les modalités pratiques de son entrée en vigueur. « Les nom, prénom, photographie des candidats présentés par les partis politiques légalement reconnus à l’élection du Président de la République et à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale figurent sur le bulletin de vote unique de chaque parti politique et par circonscription électorale », précise le décret électoral décrié qui impactera la future présidentielle. « Outre les mentions légales figurant sur le bulletin de vote, le bulletin de vote unique, pour ce qui concerne les partis politiques légalement reconnus ne

présentant qu’un candidat, soit à l’élection du Président de la République, soit à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, ainsi que les candidats

indépendants, comporte les nom, prénom et la photographie du candidat présenté, l’autre case restant vide », poursuit le même article 3 de ce décret.