Barreau du Gabon : Maître Raymond Obame Sima finalement réélu comme bâtonnier

Les tensions qui secouaient le barreau gabonais depuis l’élection contestée du 6 janvier semblent en voie de résolution avec la réélection de maître Raymond Obame Sima au poste de bâtonnier. Ce 27 décembre, ses pairs ont exprimé leur confiance en lui, mettant fin à une période de tumulte et d’incertitude au sein de cette institution juridique cruciale.

Après l’invalidation en avril dernier, consécutive à une requête émanant de certains avocats, dont maître Jean Paul Moubembe, les membres du barreau ont une fois de plus élu Raymond Obame Sima comme bâtonnier. Le successeur de Me Lubin Martial Ntoutoume, a remporté une victoire écrasante avec 92 voix sur 104, lors d’un vote l’opposant à son challenger Me Jules Obiang.

La convocation du conseil de l’ordre a été bien suivie, avec 104 avocats sur les 129 que compte le barreau répondant présents. Malgré la défection de dernière minute de Maître Meviane, le duel électoral s’est joué entre Me Jules Obiang et Raymond Obame Sima. À l’issue du vote, Maître Raymond Obame Sima a obtenu une victoire éclatante avec 92 voix, tandis que son adversaire, Jules Obiang, en a récolté seulement 8.

Cette écrasante manifestation de soutien semble refléter la volonté unanime des avocats de mettre fin aux dissensions internes et de contribuer à l’épanouissement de leur profession. Le bâtonnier réélu s’est déclaré ravi du résultat, soulignant non seulement l’importance du vote, mais aussi son impact positif sur la profession. Me Raymond Obame Sima a également évoqué des réformes à venir, notamment la refonte des concours d’accès à la profession d’avocat, une mesure qu’il espère voir soutenue par les autorités judiciaires actuelles.

Par ailleurs, le conseil a entériné la titularisation de 9 nouveaux membres et de suppléants, renforçant ainsi les rangs de cette institution. Cette réélection marque un nouveau départ pour le barreau gabonais, qui cherche à tourner la page des erreurs formelles ayant entraîné l’annulation de l’élection précédente. Le barreau s’engage ainsi dans une nouvelle ère, portée par la vision et l’expérience de Maître Raymond Obame Sima.