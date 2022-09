Affaire Nzouba : la justice gabonaise dépouille l’opposant de son argent et se l’approprie illico !

Voici ce qui s’appelle un beau braquage judiciaire ! Le parquet de Franceville a enfin communiqué ce dimanche soir sur l’épineuse affaire des valises d’argent liquide retrouvé samedi après-midi dans le pick-up de l’ancien président de l’Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama. Retenu depuis pour nécessités d’enquête par les gendarmes, l’on a appris du parquet non seulement la confiscation des fonds mais aussi leur reversement dans les livres du Trésor public en moins de quelques heures seulement. Le leader politique est toujours maintenu en détention à Franceville.

Lire aussi >>> L’opposant Guy Nzouba Ndama arrêté avec des valises d’argent en provenance du Congo

Les caisses de l’Etat gabonais viennent de s’enrichir de 1,190 milliard que le parquet de Franceville vient de confisquer à l’opposant Guy Nzouba Ndama. Une affaire rocambolesque de valises d’argent que transportaient l’opposant qui rentrait d’un court séjour samedi au Congo. En clair, Guy Nzouba Ndama n’aurait pas pu expliquer aux douaniers l’origine des fonds. Il s’est vu confisqué ses valises de billest de banque illico presto reversés dans les caisses de l’Etat.

« Pour avoir refusé de déclarer lesdits fonds et pour n’avoir pas pu justifier leur provenance, un procès-verbal de détention irrégulière des fonds, infraction prévue par l’article 55 dudit règlement et réprimée par l’article 470 du code des douanes, a été dûment établi par les services compétents de la douane et lesdits fonds ont été confisqués », a indiqué dimanche soir la substitute du procureur de la République auprès du tribunal de Première instance de Franceville, Ayiquise Ibinga épouse Bléra Nyare Bilong.

L’intégralité de la déclaration du parquet

Mais le parquet de Franceville ne s’est pas arrêté à dépouiller l’opposant en infraction. « Sur la base du PV d’infraction établi par les services de la douane et qui a été transmis au Parquet de la République, une enquête sera ouverte sur la base ce PV, afin de pouvoir déterminer l’origine et l’usage prévu de ces fonds », a précisé Ayiquise Ibinga dans sa mise au point dominicale. Privé de son argent, Guy Nzouba Ndama pourrait en plus avoir d’autres ennuis judiciaires car la justice gabonaise veut « déterminer l’origine et l’usage prévu de ces fonds ».