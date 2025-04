Les Volontaires du Oui s’implantent à Port-Gentil pour promouvoir le leadership féminin

L’association Les Volontaires du Oui a procédé, ce lundi à Port-Gentil, à l’installation de ses démembrements locaux. L’événement a réuni les bureaux provinciaux et communaux de l’Ogooué-Maritime, dans une dynamique axée sur la promotion de la femme et l’engagement communautaire. Dirigée par Ingrid Leyoubou, la coordination provinciale a mis en place cinquante-huit membres, répartis entre les villes de Port-Gentil, Omboué et Gamba.

Composée majoritairement de femmes, la plateforme prône une participation féminine active à la vie associative, en misant sur le développement personnel, l’entrepreneuriat et le leadership communautaire. Au-delà de sa structuration interne, Les Volontaires du Oui se positionne comme une force de proposition citoyenne, soutenant les initiatives de développement portées par le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Dans son discours, la coordinatrice a exhorté les nouvelles membres à incarner la vision de l’association avec engagement, solidarité et ambition. Mue par des valeurs de cohésion sociale, l’organisation entend renforcer la place de la femme dans l’espace public, en favorisant l’écoute, la formation et la visibilité.