Gabon : Comment appelle-t-on les habitants des villes et des départements ?

Vous connaissez probablement le nom des habitants du Gabon, mais savez-vous comment on appelle les habitants des villes et localités de ce pays côtier d’Afrique centrale ? Pour devenir incollable sur le sujet et ne plus jamais perdre la face, la rédaction d’Info241 a fait le point pour vous.

Chaque province, département et localité du Gabon possède un gentilé unique, reflétant l’identité et l’appartenance de ses résidents. Plongeons ensemble dans cette découverte fascinante des gentilés gabonais ! Province de l’Estuaire (G1) L’Estuaire, avec sa capitale Libreville, est le cœur économique et administratif du Gabon. Les habitants de cette province sont appelés les Estuaisiens. Voici quelques exemples de gentilés pour les localités de cette province : Libreville : Librevillois(e)

: Owendois(e) Pointe Denis : Dionysien(ne) Les départements et districts de l’Estuaire incluent : Okoy Tsini : Issynien(ne)

: Océanais(e) Komo Mondah : Mondais(e) Province du Haut-Ogooué (G2) Le Haut-Ogooué, avec sa capitale Franceville, est une région minière et agricole importante. Les habitants de cette province sont appelés les Altogovéens. Voici quelques gentilés pour les localités de cette province : Franceville : Francevillois(e)

: Okondjais(e) Onga : Ongois(e) Les départements et districts incluent : La Mpassa : Passadois(e)

: Sébékolois(e) Djoué : Djovéen(ne) Province du Moyen-Ogooué (G3) Le Moyen-Ogooué, avec sa capitale Lambaréné, est une région centrale du Gabon. Les habitants de cette province sont appelés les Migovéens. Voici quelques gentilés pour les localités de cette province : Lambaréné : Lambarénéen(ne)

: Bifounois(e) Ndjolé : Ndjoléen(ne) Les départements et districts incluent : Ogooué et Lacs : Lagovéen(ne)

: Aschoukais(e) Makouké : Makoukéen(ne) Province de la Ngounié (G4) La Ngounié, avec sa capitale Mouila, est une région agricole et forestière. Les habitants de cette province sont appelés les Ngouniés. Voici quelques gentilés pour les localités de cette province : Mouila : Molvinois(e)

: Mimongois(e) Ndéndé : Ndéndéen(ne) Les départements et districts incluent : Douya-Onoye : Dounoisien(ne)

: Ikobéen(ne) Nzénzélé : Nzénzéléen(ne) Province de la Nyanga (G5) La Nyanga, avec sa capitale Tchibanga, est une région riche en ressources naturelles et en culture traditionnelle. Les habitants de cette province sont appelés les Nynois. Voici quelques gentilés pour les localités de cette province : Tchibanga : Tchibanais(e)

: Ndenglilois(e) Ndindi : Ndindinois(e) Les départements et districts incluent : Mougoutsi : Mougoutien(ne)

: Altobanionais(e) Mourindi : Mourindois(e) Province de l’Ogooué-Ivindo (G6) L’Ogooué-Ivindo, avec sa capitale Makokou, est une région riche en biodiversité et en ressources naturelles. Les habitants de cette province sont appelés les Ogivins. Voici quelques gentilés pour les localités de cette province : Makokou : Makoviste

: Méroen(ne) Ovan : Ovanais(e) Les départements et districts incluent : Ivindo : Ivindois(e)

: Mvounois(e) Zadié : Zadien(ne) Province de l’Ogooué-Lolo (G7) L’Ogooué-Lolo, avec sa capitale Koulamoutou, est une région connue pour ses forêts denses et ses paysages naturels. Les habitants de cette province sont appelés les Logovéens. Voici quelques gentilés pour les localités de cette province : Koulamoutou : Koulois(e)

: Lastourvillois(e) Pana : Panéen(ne) Les départements et districts incluent : Lolo-Bouenguidi : Lobovéen(ne)

: Diénois(e) Popa : Popéen(ne) Province de l’Ogooué-Maritime (G8) L’Ogooué-Maritime, avec sa capitale Port-Gentil, est une région côtière importante pour l’économie gabonaise. Les habitants de cette province sont appelés les Marigovéens. Voici quelques gentilés pour les localités de cette province : Port-Gentil : Port-Gentillais(e)

: Ombouésien(ne) Sétté Cama : Séttécaméen(ne) Les départements et districts incluent : Bendjé : Bendjéen(ne)

: Ndougovien(ne) Etimboué : Etimbouésien(e) Province de la Woleu-Ntem (G9) La Woleu-Ntem, avec sa capitale Oyem, est une région frontalière avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les habitants de cette province sont appelés les Woleu-Ntemois. Voici quelques gentilés pour les localités de cette province : Oyem : Oyémois(e)

: Minvoulois(e) Mitzic : Mitzicois(e) Les départements et districts incluent : Woleu : Woleusain(ne)

: Bikondomois(e) Sam : Samois(e)