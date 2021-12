Abus sexuels sur mineurs au Gabon : Maitre Chacka interpellé à son tour par la police

Le scandale de pédophilie massive dans le milieu sportif continue de battre son plein. Après les 3 entraineurs de football interpellés par les services de police judiciaire dont un surpris en flagrant délit, c’est désormais le tour du taekwondo. Le premier à tomber est Martin Aveira alias Me Chacka. Il a été interpellé par les services de renseignements militaire du B2 ce mardi en fin d’après-midi. Une opération qui porte à 4, le nombre d’encadreurs sportifs mis en cause dans le cadre de l’enquête ouverte par les autorités judiciaires gabonaises.

Martin Aveira alias Me Chacka est depuis hier dans les bras de la justice. Accusé d’avoir abusés lui aussi de plusieurs jeunes taekwondoïstes durant plusieurs années, ce 4e dan kukkiwon de taekwondo avait été suspendu de toute activité sportive le 21 décembre par le président de la ligue de l’Estuaire de la discipline, Jean Narcisse Nguema Ndong.

Une sanction préventive que le maitre instructeur des clubs Ecole des champions et Hyundai taekwondo avait pourtant battu en brèche évoquant de fausses accusations d’attouchement d’un jeune qui auraient été abandonnées. Un contre-argumentaire qui n’a pas convaincu les agents de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM, B2) qui ont procédé à son interpellation.

Me Chacka vient ainsi ajouter son nom à celui de ces homologues du football accusés eux aussi des mêmes faits de pédophilies homosexuelles aggravées. Un scandale sexuel qui a éclaté le 15 décembre dernier par un article du journal britannique The Guardian. Ainsi, ce sont plusieurs centaines de jeunes qui auraient ainsi été abusés par des responsables sportifs et cela depuis le milieu des années 90.