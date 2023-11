2,2 millions et des objets de luxe dérobés aux Panthères du Gabon pendant un match

La police gabonaise est soumise à un casse-tête depuis une dizaine de jours. Alors que l’affaire avait été gardée sous silence, notre confrère L’union révèle ce lundi que les choses ne se sont pas totalement bien passées lors du dernier regroupement des Panthères à Bongoville (Haut-Ogooué, sud-est du Gabon) le 16 novembre. Alors qu’ils disputaient le match Gabon vs Kenya, des malfrats auraient dérobé de l’argent en espèces et plusieurs objets de valeur dans les effets de 3 joueurs et de l’intendant des Panthères.

Qui a osé voler les Panthères du Gabon en plein match des éliminatoires de la Coupe du monde 2016 ? C’est à cette question que tente de répondre depuis le 16 novembre la police judiciaire gabonaise qui a été saisie par l’Office national du développement du sport de la culture (ONDSC). Alors que les joueurs défendaient âprement le pays, des malfrats se seraient introduits dans les chambres des joueurs pour leur faire les poches. Une vue intérieure du lieu de la commission des faits Selon plusieurs sources, le magot dérobé atteindrait les 2,2 millions de nos francs ainsi que 250€ équivalents à 164 000 FCFA. Des fonds en espèces dérobés aux trois joueurs de la sélection gabonaise et à son intendant appartenant au staff du coach Thierry Mouyouma. Deux femmes de chambre de l’hôtel du Royal Heliconia où séjournait les joueurs sont dans le viseur des enquêteurs. Mais faute de preuves matérielles, les deux principales suspectes ont dû être libérées par la police. Les enquêteurs ne démordent pas autour du personnel de l’hôtel puisque le vol a été commis sans effraction. Du pain sur la planche de la police altogovéenne qui se doit de faire toute la lumière sur ce cambriolage quelque déjà parfait. Car outre la forte somme d’argent en liquide que possédaient les joueurs dans leurs bagages, la ou les voleurs ont pris la poudre d’escampette avec deux flacons de parfum de grande marque de luxe. L’enquête est elle loin de connaître son épilogue.