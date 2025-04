Présidentielle 2025 : Axel Ibinga félicite à son tour Oligui Nguema et invite au dépassement des clivages

Au lendemain de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 12 avril 2025, le candidat indépendant Axel Stophène Ibinga Ibinga s’est exprimé ce lundi depuis son quartier général de Nzeng-Ayong, dans le 6ᵉ arrondissement de Libreville. Celui qui a terminé 7ᵉ et avant-dernier du scrutin avec seulement 874 voix, soit 0,13 % des suffrages exprimés, a choisi l’humilité et la hauteur républicaine pour reconnaître sa défaite et saluer la victoire du président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema.

« Je félicite le vainqueur de cette élection, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, que le peuple gabonais a choisi dans sa grande majorité », a déclaré Axel Ibinga devant ses partisans. Loin de céder à l’amertume des chiffres, le candidat a remercié ses soutiens et salué leur engagement pour « une République au travail », tout en estimant que son combat politique reste porteur de sens. « Ce que nous défendons est juste, parce que le peuple gabonais mérite le meilleur », a-t-il lancé. Un appel à l’unité Soucieux d’apparaître comme un acteur constructif de la vie politique nationale, Axel Ibinga a mis l’accent sur l’unité nationale et la nécessité de dépasser les rancunes nées des compétitions électorales. « Ce n’est pas dans la division que le Gabon trouvera sa grandeur, mais dans l’unité, le dialogue, la cohérence de nos forces vives », a-t-il insisté, appelant les Gabonais à marcher ensemble, « portés par une même ambition, celle d’un Gabon debout, fier et maître de son destin ». Le discours du candidat malheureux Le candidat malheureux a également salué l’organisation du scrutin par les autorités administratives. À ses yeux, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité « a donné le meilleur de lui-même pour garantir l’organisation d’un scrutin apaisé ». Une reconnaissance peu commune dans un contexte politique souvent marqué par la contestation des résultats électoraux, preuve du climat inédit de transparence et de calme qui a entouré cette présidentielle. Perspectives pour l’avenir Axel Stophène Ibinga n’a pas manqué de réaffirmer son engagement politique pour l’avenir. Il a appelé ses sympathisants à ne pas se décourager, estimant que « la victoire se construit sur le long terme, dans la patience, l’écoute et l’action ». Pour lui, le combat continue autour d’un projet « souverain, équitable, enraciné dans nos valeurs, mais ouvert aux opportunités du monde ». Une manière de se projeter déjà vers les échéances futures tout en consolidant sa posture d’opposant pacifique et rassembleur. Une vue de l’assistance Cette déclaration d’Ibinga s’inscrit dans une série de reconnaissances officielles des résultats par les autres candidats. Elle confirme également le climat apaisé qui a marqué l’élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, désormais premier président gabonais démocratiquement élu sans contestation majeure depuis le retour au multipartisme. Une nouvelle ère semble s’ouvrir, où même ceux qui ont échoué aux urnes veulent croire à un Gabon réconcilié et tourné vers l’avenir.