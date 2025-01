National Foot 1/7e journée : Mangasport creuse encore l’écart, US Bitam chute face à AS Dikaki

La 7e journée du National Foot 1, disputée ce samedi 4 janvier 2025, a offert un spectacle où la rigueur défensive a primé sur l’efficacité offensive. Avec seulement 7 buts inscrits en 6 matchs, soit une moyenne de 1,16 but par rencontre, cette journée s’est démarquée par la rareté des occasions concrétisées. Toutefois, un fait notable a marqué ces confrontations : aucun match nul n’a été enregistré, signe d’une compétition engagée et disputée.

En tête d’affiche, Mangasport a confirmé son statut de leader incontesté en allant s’imposer sur la pelouse du CF Mounana (1-0). Une victoire précieuse qui permet au club de conforter son avance au sommet du classement. Cette performance illustre également la force des équipes visiteuses, avec trois victoires remportées à l’extérieur, un fait notable dans un championnat où le facteur domicile joue souvent un rôle important.

Résultats de la 7e journée :

Match Score Bouenguidi Sports vs Vautour Club 0 - 1 Lambaréné AC vs ASO Stade Mandji 1 - 1 AS Dikaki vs US Bitam 1 - 0 CF Mounana vs AS Mangasport 0 - 1 Lozosport vs US Oyem 1 - 0 CS Bendje vs AO CMS 0 - 2

Parmi les belles opérations de cette journée, l’AO CMS s’est hissée dans le top 3 grâce à une victoire convaincante, éjectant ainsi Bouenguidi Sports de cette élite pour la première fois de la saison. Une progression méritée pour l’AO CMS, qui semble monter en puissance, alors que Bouenguidi devra rapidement réagir pour retrouver sa place parmi les leaders.

En revanche, le duo de tête reste inchangé. Si Mangasport continue de creuser l’écart, ses principaux poursuivants peinent à maintenir la cadence. Ces contre-performances pourraient redistribuer les cartes dans les prochaines journées si la concurrence saisit l’occasion de réduire l’écart.

Classement à l’issue de la 7e journée du National Foot 1 de la LINAF :

# Équipes P J V N D BM BE GD 1 AS Mangasport 17 7 5 2 0 17 3 +14 2 U.S. Bitam 10 6 3 1 2 11 8 +3 3 A.O. C.M.S. 10 6 2 4 0 5 2 +3 4 A.S. Dikaki 10 6 3 1 2 9 7 +2 5 Bouenguidi Sport 10 7 3 1 3 3 6 -3 6 FC 105 9 6 2 3 1 6 3 +3 7 U.S. Oyem 9 7 2 3 2 6 7 -1 8 A.S.O Stade Mandji 8 6 2 2 2 5 4 +1 9 Lambarene A.C. 8 7 2 2 3 9 10 -1 10 Lozosport 8 7 2 2 3 7 13 -6 11 Vautour Club 7 6 2 1 3 8 8 0 12 CF Mounana 4 7 0 4 3 4 9 -5 13 C.S Bendje 2 6 0 2 4 5 15 -10

Dans le bas du tableau, la situation demeure préoccupante pour CF Mounana et CS Bendjé, toujours ancrés aux 12e et 13e places. Ces deux équipes semblent incapables de redresser la barre, laissant peu d’espoir à leurs supporters quant à une éventuelle remontée. La spirale négative se poursuit, et des changements semblent indispensables pour espérer un sursaut dans cette compétition exigeante.

Cette 7e journée illustre également un aspect central de ce championnat : l’importance cruciale de la rigueur défensive. Avec des équipes de plus en plus organisées et disciplinées, chaque point devient une bataille, et la moindre erreur peut être fatale. Une dynamique qui renforce la compétitivité du National Foot 1 et promet des rencontres toujours plus tactiques.

Alors que la saison avance, les enjeux s’intensifient. Les prochaines journées s’annoncent décisives, autant pour les prétendants au titre que pour les équipes en lutte pour le maintien. Entre surprises, confirmations et retournements de situation, le National Foot 1 continue de captiver les amateurs de football gabonais.

Dans ce contexte, les entraîneurs devront redoubler d’efforts pour trouver le bon équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive. La lutte pour le sommet du classement et pour éviter la relégation reste plus que jamais ouverte, avec des matchs à venir qui promettent d’être déterminants.