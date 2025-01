Jocksy Ondo-Louemba, une écriture engagée pour le Gabon

Hier samedi 4 janvier, nous célébrons l’anniversaire de Jocksy Andrew Ondo-Louemba, journaliste, essayiste et analyste politique gabonais, dont les analyses perspicaces et l’engagement infatigable continuent de marquer les débats sociopolitiques sur le Gabon et l’Afrique.

Une prédiction avérée : le coup d’État contre Ali Bongo

Jocksy Ondo-Louemba avait anticipé le coup d’État qui a renversé Ali Bongo le 30 août 2023. Depuis des années, ses articles et interventions alertaient sur les tensions internes au sein du régime, mais surtout sur l’ascension irrésistible de Brice Oligui Nguema depuis son retour en grâce. Ce travail de longue haleine témoigne de sa capacité à lire les signaux faibles annonciateurs de changements majeurs.

Interventions remarquées sur BFM TV

Le 30 août 2023, quelques heures après le renversement d’Ali Bongo, Jocksy Ondo-Louemba était invité sur BFM TV, où il a partagé une analyse claire et incisive :

« Le coup d’État était prévisible. Le régime d’Ali Bongo était à bout de souffle ». Plus tard, il annonce qu’il n’existe pas un sentiment anti français au Gabon et que les français qui y vivent n’ont pas à s’inquiéter : " Les Français n’ont rien à craindre, il n’y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. C’est aussi une question de grille de lecture, si on lit le Gabon comme on lit Niger on va se tromper, comme on lit le Mali on va se tromper, il n’y a jamais eu de menaces qui ont pesé sur les ressortissants français"

Cette déclaration a été largement reprise, illustrant son influence et sa connaissance approfondie du contexte gabonais.

Un combat constant contre la torture

Au-delà de ses analyses politiques, Jocksy Andrew Ondo-Louemba est un défenseur déterminé des droits humains, notamment en dénonçant avec force la torture pratiquée par les forces de sécurité gabonaises. Ses articles sur Info241 et Mondafrique constituent une documentation essentielle de ces abus.

Sur Info241, il a publié des enquêtes telles que :

« Tortures de Sylvia et Noureddin Bongo : le silence coupable des autorités gabonaises », où il dénonce les actes de torture infligés à l’ancienne Première dame et à son fils, révélant le silence des autorités.

« Torturé par des gendarmes gabonais, un père de famille retrouvé mort dans des conditions suspectes », un article poignant sur Jean Claude Mbayi, victime de brutalités policières ayant conduit à sa mort.

Sur Mondafrique, ses contributions comprennent :

« Gabon, la mort sous la torture d’un militaire », relatant l’affaire Johan Bounda, un militaire torturé à mort par des agents de la DGCISM.

« Au Gabon, la banalisation de la torture », une analyse percutante sur la systématisation de cette pratique.

Ces publications mettent en lumière les atrocités commises dans l’impunité et témoignent du courage de Jocksy Ondo-Louemba à affronter les puissances en place pour défendre les victimes et la justice.

Une voix de vérité, une plume de combat

Jocksy Andrew Ondo-Louemba, en défendant sans relâche la vérité et la justice, est un modèle d’intégrité et de courage. En ce jour spécial, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire lui qui a vu le jour il y a 40 ans à Mounana dans le Haut Ogooué. Que son engagement continue d’éclairer les chemins de la liberté et de la dignité humaine lui qui se plaît a citer volontiers Albert Camus : Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s’enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir : le refus de mentir sur ce que l’on sait et la résistance à l’oppression."