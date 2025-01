Disparition à 75 ans d’Oncle Didine, monstre sacré du cinéma gabonais

Adrien James Prince de Capistran, plus connu sous le nom d’« Oncle Didine », figure emblématique de la série culte L’Auberge du Salut, est décédé ce dimanche 5 janvier 2025 à l’âge de 75 ans, des suites d’une longue maladie. L’information a été confirmée par son proche Fernand Lepoko, cité par Gabon Média Time (GMT).

C’est à travers des séries populaires telles que Albert Schweitzer, Affaires voisins et L’Auberge du Salut qu’il a marqué le grand public gabonais. Sa disparition plonge la communauté artistique et toute la nation dans le deuil. Cette perte met en lumière la précarité qui touche de nombreux artistes gabonais, un problème que l’acteur avait dénoncé de son vivant.

Célèbre réplique du comédien dans l’Auberge du Salut

La maladie de « Oncle Didine » avait révélé une triste réalité : l’absence de soutien financier et institutionnel pour les artistes. Une collecte de fonds avait été nécessaire pour financer ses soins médicaux, une situation devenue récurrente au Gabon. Cette tragédie relance le débat sur la reconnaissance et la prise en charge des acteurs culturels par l’État.

Durant sa carrière, Adrien James Prince de Capistran a participé à près de 30 films et séries, illuminant les écrans par son talent et sa voix rocailleuse. Dans une interview accordée à Gab’Kulture, il exprimait son amertume face au manque de reconnaissance officielle : « Sous d’autres cieux, j’aurais déjà reçu des distinctions comme la médaille de chevalier de l’étoile équatoriale ou celle de commandeur de la Légion d’honneur. Mais ici, rien de tout cela. »

Son départ met en lumière l’urgence d’une réforme visant à valoriser les artistes gabonais et à garantir leur dignité, tant en vie qu’à titre posthume. Le cinéma gabonais perd un pilier, mais son héritage restera gravé dans le cœur de ceux qui l’ont suivi et admiré. « Oncle Didine » laisse derrière lui des années de rires, d’émotion et d’inspiration. Son talent aura marqué des générations et enrichi le patrimoine culturel gabonais.