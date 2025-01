National Foot 1 : Mangasport booste son avance et termine l’année 2024 en tête du classement !

La 6e journée du championnat gabonais de football, disputée les 28 et 29 décembre 2024, a livré des confrontations riches en émotions et en rebondissements. Avec un total de 14 buts inscrits en 6 rencontres, cette journée du championnat s’est distinguée par une moyenne de 2,33 buts par match, mêlant éclats offensifs et matches accrochés.

Le choc de la journée s’est déroulé samedi au stade Henri Sylvoz de Moanda, où l’AS Mangasport a infligé une correction à Lozosport, 6-1. Ce succès confirme l’excellente dynamique du leader, solidement installé en tête avec 14 points. De son côté, Lozosport stagne dans la deuxième partie de tableau. Résultats de la 6e journée Rencontre Score Lieu Date ASO Stade Mandji vs Bouenguidi Sports 0-0 Stade Pierre-Claver Divounguy (Port-Gentil) 28 décembre 2024 AS Mangasport vs Lozosport 6-1 Stade Henri Sylvoz (Moanda) 28 décembre 2024 US Bitam vs AO CMS 0-0 Stade Gaston Peyrille (Bitam) 28 décembre 2024 CF Mounana vs CS Bendjé 2-2 Stade Monedan de Sibang (Libreville) 28 décembre 2024 US Oyem vs Lambaréné AC 1-1 Stade Akouakam (Oyem) 29 décembre 2024 Vautour Club vs FC 105 0-1 Stade Monedan de Sibang (Libreville) 29 décembre 2024 Au stade Pierre-Claver Divounguy de Port-Gentil, le duel samedi entre l’ASO Stade Mandji et Bouenguidi Sports s’est terminé sur un score vierge (0-0), offrant peu de spectacle. Malgré ce résultat, Bouenguidi Sports reste 3e, tandis que Stade Mandji se maintient au 6e rang. Le onze entrant de Mangasport samedi face à Lozosport Toujours samedi à Libreville, le stade Monedan de Sibang a été le théâtre de la victoire du FC 105 sur Vautour Club (1-0). Ce succès permet au FC 105 de grimper de la 7e à la 4e place au classement. Une performance qui confirme leur montée en puissance et laisse entrevoir des ambitions élevées pour la suite du championnat. Classement après la 6e journée Position Équipe Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts marqués Buts encaissés Différence de buts 1 AS Mangasport 14 6 4 2 0 16 3 +13 2 US Bitam 10 6 3 1 2 11 7 +4 3 Bouenguidi Sports 10 6 3 1 2 5 7 -2 4 FC 105 9 6 2 3 1 6 3 +3 5 US Oyem 9 6 2 3 1 5 5 0 6 ASO Stade Mandji 8 6 2 2 2 5 3 +2 7 AS Dikaki 7 6 2 1 3 8 7 +1 8 AO CMS 7 6 2 1 3 4 7 -3 9 Lambaréné AC 5 6 1 2 3 3 10 -7 10 Lozosport 5 6 1 2 3 6 13 -7 11 Vautour Club 4 6 1 1 4 3 8 -5 12 CF Mounana 4 6 0 4 2 4 8 -4 13 CS Bendjé 2 5 0 2 3 3 13 -8 A Bitam cette fois, le match samedi entre US Bitam et AO CMS, disputé au stade, Gaston Peyrille s’est soldé par un nul (0-0). De leur côté, le lendemain, US Oyem et Lambaréné AC se sont affrontés au stade Akouakam d’Oyem, se séparant sur un score d’un but partout (1-1). En bas du tableau, le CS Bendjé a arraché un nul (2-2) samedi face à CF Mounana lors d’une rencontre disputée au stade Monedan de Libreville. Toutefois, ce résultat ne suffit pas pour sortir Bendjé de la dernière place, avec seulement deux points en six journées. Avec un total de 4 matches nuls et seulement 2 victoires lors de cette journée, la lutte reste intense à tous les niveaux. Les prochaines rencontres prévues en début d’année 2025 s’annoncent décisives pour plusieurs équipes, que ce soit en haut ou en bas du classement.