Matchs amicaux de juin : Mouyouma convoque 29 joueurs dont 8 locaux et 9 nouveaux visages

La Fédération gabonaise de football a levé le voile sur la liste des 29 joueurs retenus par Thierry Mouyouma pour les deux matchs amicaux de juin. Une sélection marquée par une forte présence de joueurs évoluant dans le championnat national (27,58 %) et l’arrivée de neuf nouveaux visages (31,03 %) dans la tanière.

Publiée ce samedi matin, la liste concerne les rencontres face au Niger (6 juin) et à la Guinée-Bissau (9 juin), qui se disputeront à Casablanca. Pour cette double confrontation, le sélectionneur national a opté pour un mélange de cadres expérimentés et de jeunes talents en quête de confirmation. Huit joueurs évoluant dans le championnat national gabonais figurent dans cette sélection. Cela représente plus d’un quart de l’effectif, un signal fort en faveur des talents locaux. Le CF Mounana, le Vautour Club et l’AS Mangasport comptent chacun deux représentants, tandis que l’ASO Stade-Mandji et le FC 105 complètent le contingent local avec un joueur chacun.

Les 29 joueurs convoqués

Joueur Poste Club Pays Junior Noubi Fotso Gardien AGL Drapeau Fougeres France Antony Oyono Défenseur Frosinone Calcio Italie Loyce Marius Mbaba Gardien Stella club adjamé Côte d’Ivoire François Bekale Gardien AS Mangasport Gabon Mathéo Moussa Défenseur Dijon FB Côte-d’Or France Larry Ekwa Défenseur FC Canon 105 Gabon Mario Lemina Milieu Galatasaray Turquie Shorla Aboghe Milieu Vautour FC Gabon Van Moubili Attaquant Stade Mandji Gabon Johan Obiang Défenseur Pau Football Club France Jacques Ekomie Défenseur Sco Angers France Urie-Michel Mboula Défenseur FC Metz France Omar Bagnama Défenseur CF Mounana Gabon Mik Kila Onfia Défenseur AS Mangasport Gabon Clench Ruben Louiflou Milieu Al Mina Sport Club Irak Serge Ngouali Milieu Brommapojkarna Suède André Poko Biyogho Milieu Amad Sportif Turquie Meshack Babanzila Milieu Ce Europa Espagne David Sambissa Attaquant Istanbul Sport Turquie Jim Allevinah Attaquant Sco Angers France Orphé Mbina Attaquant União Desportiva Portugal Yann Nono Nani Attaquant Vautour FC Gabon Bryan Meyo Attaquant Olympique Lyonnais France

Autre fait notable : l’arrivée de neuf nouveaux joueurs dans le groupe. La plupart sont issus du championnat national, à l’image de Shorla Aboghé, Larry Ekwa, François Bekalé, Oumar Bagnama et Mik Kila Onfia. Ces nouveautés traduisent une volonté claire de rajeunissement et de renouvellement. D’un point de vue tactique, l’équilibre semble respecté : 3 gardiens de but, 10 défenseurs, 8 milieux de terrain et 8 attaquants ont été retenus. Une configuration qui laisse entrevoir plusieurs options de jeu, avec une défense étoffée et une attaque aux profils variés.

Les 5 joueurs en liste d’attente

Joueur Club Pays Valère OBAME Badji F.C. Gabon Derrick Maureen ASSOUMOU OBAME Football Canon 105 Gabon Loïck ASSOUMOU A.S Mangasport Gabon Jack RISSONGA LEMBOMA Les Herbiers France Wladimir Alex ANGO BISSO Lambaréné AC Gabon

Cette ouverture assumée vers le championnat local confirme que le sélectionneur reste attentif à la performance sur le terrain, quelle que soit la notoriété du joueur. L’absence de cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang, Shavy Babicka ou Bruno Ecuélé Manga montre également la volonté de faire tourner l’effectif et de tester de nouveaux profils. En attendant de voir cette nouvelle formule à l’œuvre sur les pelouses marocaines, le message de Thierry Mouyouma est limpide : la porte de la sélection reste ouverte à ceux qui savent saisir leur chance. Place désormais à la préparation, avant de rugir face au Mena et aux Djurtus.