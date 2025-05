Gouvernement Oligui Nguema I  : 8 ministres entrants, 9 évincés et 10 indéboulonnables !

Après la nomination du vice-président de la République, Séraphin Moundounga, et du vice-président du gouvernement, Hugues Alexandre Barro Chambrier, le nouveau président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à la formation de son gouvernement. Contrairement au gouvernement Ndong Sima III, qui comptait 35 membres, la nouvelle équipe est resserrée à 30 ministres, portés à 32 si l’on y inclut le vice-président du gouvernement et le chef du gouvernement.

L’équipe gouvernementale se compose désormais de 3 ministres d’Etat et de 10 femmes. Au total, 8 nouvelles personnalités font leur entrée, tandis que 9 quittent l’équipe, parmi lesquelles Charles Mba, Flavien Nzengui Ndzoundou, Marcel Abéké, Jeannot Kalima et Syrielle Zora Kassa. À l’inverse, dix ministres de l’ancienne équipe Ndong Sima sont reconduits. Parmi eux : Laurence Ndong, Mays Mouissi, Hermann Immongault, Camélia Ntoutoume Leclercq, Paul-Marie Gondjout et Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, certains voyant même le périmètre de leur portefeuille élargi. Coté chaises musicales, 10 ministres sont concernés.

Huit nouvelles figures font leur entrée

Parmi les nouvelles personnalités nommées :

Henri-Claude Oyima, président du groupe BGFIBank, devient ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la vie chère. Son arrivée marque une volonté affirmée de renforcer la gouvernance économique.

François Ndong Obiang, premier vice-président de l’Assemblée nationale de la Transition, prend la tête du ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions.

Sosthène Nguéma Nguéma est nommé ministre du Pétrole et du Gaz, un secteur stratégique.

Louise Mvono devient ministre de la Planification et de la Prospective, succédant à Alexandre Barro Chambrier.

Simplice-Désiré Mamboula est nommé ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Edgar Mukundi prend le portefeuille des Travaux publics et de la Construction.

Zenaba Gninga Chaning, ancienne candidate à la présidentielle du 12 avril, devient ministre de l’Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, remplaçant Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame.

Dr Armande Longo, épouse Moulengui, prend la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative.

Départs notables

Plusieurs membres du gouvernement Ndong Sima III ne sont pas reconduits :

Flavien Nzengui Ndzoundou est remplacé aux Travaux publics par Edgar Mukundi.

Charles Mba, ex-ministre des Comptes publics, cède la place à Henri-Claude Oyima.

Marcel Abéké quitte le ministère du Pétrole.

Jeannot Kalima est remplacé à la Fonction publique par Marcel Ibinga, épouse Itsitsa.

Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame cède son portefeuille à Zenaba Gninga Chaning.

Syrielle Zora Kassa est remplacée à la Pêche par Laurence Mengué Mé Nzoghe, épouse Ndong, qui hérite aussi de l’Économie bleue.

Jonathan Ignoumba, ministre des Transports et de la Marine marchande, est écarté au profit d’un poids lourd du système, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, promu ministre d’État

Murielle Minkoue, épouse Mintsa, ministre de la Réforme et des relations avec les institutions. Elle est remplacée pa rFrançois Ndong Obiang à ce poste.

Jeux de chaises musicales

Certains ministres changent de portefeuille :

Camélia Ntoutoume Leclercq conserve son poste de ministre d’État, avec un portefeuille élargi à la Formation professionnelle.

Ulrich Manfoumbi Manfoumbi devient ministre d’État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique.

Philippe Tonangoye passe de la Formation professionnelle à l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie.

Laurence Mengué Mé Nzoghe, épouse Ndong quitte la Communication pour les secteurs maritimes et devient porte-parole du gouvernement.

Paul-Marie Gondjout passe de la Justice à la Communication.

Séraphin Akure Davin prend le portefeuille de la Justice et des Droits humains.

Patrick Barbera Isaac devient ministre du Travail, du Plein emploi et du Dialogue social.

Ludovic Menié reste à l’Habitat, avec un intitulé légèrement modifié.

Marc-Alexandre Doumba est nommé ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation.

Armande Longo, épouse Mouleni, change de portefeuille au sein du gouvernement.

Continuité pour certains

Dix ministres restent indéboulonnables et conservent leur fonction, assurant une forme de stabilité :

Brigitte Onkanowa : Défense nationale

Régis Onanga Ndiaye : Affaires étrangères

Hermann Immongault : Intérieur et Sécurité

Maurice Ntossui Allogo : Eaux et Forêts

Mays Mouissi : Environnement et Climat

Gilles Nembé : Mines

Adrien Mougougou : Santé

Pascal Ogowe Siffon : Tourisme et Artisanat

Nadine Awanang, épouse Anato : Affaires sociales

Odette Polo, épouse Panzou : Agriculture et Élevage

Elodie Diane Fouefoué, épouse Sandjoh : Femme et Protection de l’enfance

Voici la composition complète de ce gouvernement du 5 mai 2025 :