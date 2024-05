Le gabonais Jean Telesphore Ella Ze prend les rênes d’Owendo Mineral Port

Owendo Mineral Port (OMP) a annoncé ce jeudi l’arrivée de Jean Telesphore Ella Ze en tant que nouveau Directeur Général, indique un communiqué de l’entreprise à la rédaction d’Info241. Avec une carrière professionnelle riche de plus de deux décennies dans le domaine portuaire et ferroviaire, M. Ella Ze apporte un bagage d’expérience et d’expertise inestimable à cette fonction clé.

Formé à l’Université Omar Bongo de Libreville avec une maîtrise en droit privé, M. Ella Ze a également enrichi son parcours en suivant une formation de gestion exécutive à l’EM Lyon en 2012. Cette combinaison de compétences académiques solides et de formations spécialisées le place dans une position idéale pour diriger et innover dans un environnement aussi complexe que celui des ports et des infrastructures connexes.

Au fil de sa carrière, M. Ella Ze a gravi les échelons, occupant des postes de responsabilité et démontrant à maintes reprises sa capacité à diriger avec succès des équipes et à gérer des opérations de grande envergure. Ses contributions précieuses en tant que directeur des opérations et de la maintenance ferroviaire à OMP, ainsi que son rôle de directeur de la sécurité ferroviaire à la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG), témoignent de sa vision stratégique et de son engagement envers l’excellence opérationnelle.

Sa nomination en tant que Directeur Général de OMP représente une étape cruciale dans la poursuite de l’excellence et de l’innovation au sein de l’entreprise. M. Ella Ze se dit honoré de cette nomination et exprime son enthousiasme à l’idée de contribuer au succès continu de OMP et de renforcer sa position de leader dans le secteur portuaire en Afrique.

Outre son engagement envers l’excellence opérationnelle, M. Ella Ze est également reconnu pour son souci de l’innovation, de la sécurité et de la satisfaction des clients. Son leadership éclairé et son expérience diversifiée font de lui un atout précieux pour OMP alors qu’il cherche à consolider sa position en tant que partenaire de choix pour les opérations portuaires dans la région.

OMP, situé dans la zone Barracuda d’Owendo, à 21 kilomètres de Libreville, le port minéralier s’étend sur 55 hectares de terrain partiellement assaini. Reliant directement la ligne ferroviaire principale à Franceville, à 646 kilomètres à l’intérieur des terres. Les actionnaires de OMP comprennent Arise Ports & Logistics, Meridiam, et le gouvernement du Gabon par l’intermédiaire de la Caisse des Dépôts et de Consignations du Gabon.