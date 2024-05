Le CTRI annonce 200 nouveaux postes budgétaires pour stimuler l’agriculture et la pêche au Gabon

Après avoir renforcé les secteurs de la santé, de l’éducation nationale, de la communication et de l’habitat, les autorités de la transition ont récemment alloué 200 nouveaux postes budgétaires au ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Cette décision a été annoncée dans un communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), lu lundi soir par son porte-parole, le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

À l’instar d’autres ministères, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé par le biais du CTRI la création de ces nouveaux postes budgétaires. Cette mesure constitue un pas significatif dans la revitalisation des secteurs agricoles et de la pêche au Gabon. Le communiqué du CTRI « La création de ces 200 nouveaux postes budgétaires au sein du ministère de l’Agriculture et de la Pêche (...) vise à revitaliser l’agriculture, l’élevage et la pêche, tout en générant des emplois durables qui amélioreront la qualité de vie des citoyens et stabiliseront nos communautés rurales », a déclaré le porte-parole du CTRI, mettant en avant l’importance de cette initiative pour le développement du pays. Ministère Postes budgétaires Pourcentage Santé et Affaires sociales 1200 37.97% Éducation nationale 1000 31.55% Communication 500 15.77% Habitat et Cadastre 300 9.46% Agriculture, Élevage et Pêche 200 6.32% Total 3200 100% Postes budgétaires alloués par le CTRI à différents ministères depuis le début de la transition L’objectif principal de ce renforcement des capacités opérationnelles est de dynamiser ces secteurs clés de l’économie nationale. « Cette mesure permettra de stimuler significativement la production agricole et aquacole, répondant ainsi à la demande alimentaire en constante augmentation et renforçant la sécurité alimentaire dans notre pays » , a ajouté le CTRI, mettant en avant les retombées positives de cette initiative sur la sécurité alimentaire nationale. Il convient de rappeler que cette décision visant à rendre attractifs ces secteurs vitaux de notre économie permettra le recrutement de 200 nouveaux postes dans l’administration publique gabonaise. Cette mesure vise à susciter les vocations, après l’octroi de 1200 postes budgétaires au ministère de la Santé et des Affaires sociales, 1000 postes à l’Éducation nationale, 500 postes à la communication, et 300 postes budgétaires à l’Habitat et au Cadastre.