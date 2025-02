La Poste gabonaise en crise : les agents déposent un préavis de grève pour faire bouger les lignes

Salaires impayés, logements insalubres et baisse de la subvention de l’État sont au cœur des revendications. Hier matin, les agents de La Poste gabonaise, réunis en assemblée générale au siège de l’entreprise à Libreville, ont décidé de déposer un préavis de grève pour exiger des solutions immédiates.

Face à des mois de salaires impayés et des conditions de travail jugées exécrables, les agents de La Poste ont décidé, lors d’une assemblée générale organisée ce lundi par le Syndicat national de La Poste (SYNAPOSTE) à la direction générale, de déposer un préavis de grève. Cette action vise à interpeller la direction générale ainsi que le ministère de tutelle.

Des revendications claires mais anciennes

Lors de leur réunion, les agents ont dénoncé des problèmes récurrents et anciens. « Cela fait 10 ans, de 2015 à 2025, que le problème des salaires payés à date perdure », a rappelé Dary Mamboundou, secrétaire général du SYNAPOSTE. Parmi les autres doléances figurent les retards de paiement des prestataires, l’insalubrité des logements alloués aux agents en province, et la diminution progressive de la subvention de l’État, passée de 500 millions à 400 millions de francs CFA.

Leur AG d’hier

Les agents ont également fustigé une absence de dialogue efficace. « Nous restons ouverts à toute négociation, mais il est clair que si la situation n’évolue pas, nous irons vers une grève générale », a déclaré un représentant syndical. Certains évoquent une « crise de confiance » entre le personnel et la direction, alimentée par une absence de solutions concrètes depuis plusieurs années.

Quelles solutions pour éviter la grève ?

Les syndicats appellent à une réforme en profondeur des structures de La Poste, notamment par une modernisation des équipements et des services. Ils demandent également une révision des priorités budgétaires pour garantir le paiement régulier des salaires et améliorer les conditions de travail des agents.

Si aucune solution n’est trouvée dans les jours à venir, le mouvement pourrait s’étendre au niveau national, paralysant ainsi les activités de La Poste et affectant les usagers. Une rencontre entre la direction générale et les représentants syndicaux est attendue dans les prochains jours pour tenter de désamorcer cette crise.