Après avoir porté Oligui Nguema à la présidentielle, le RdB va se muer en parti ce samedi

La plateforme citoyenne qui a soutenu la candidature victorieuse de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle gabonaise du 12 avril s’apprête à faire sa mue. Le Rassemblement des bâtisseurs (RdB), jusqu’ici mouvement de soutien, va officiellement se muer en parti politique lors d’une assemblée générale prévue ce samedi 19 avril, a annoncé ce lundi son coordonnateur général, Me Anges Kevin Nzigou.

« Cette assemblée aura pour vocation de donner une nouvelle vie à cette plateforme, de faire du RdB non plus une simple plateforme de soutien, mais un véritable parti politique structuré, démocratique, fidèle à l’idéal du rassemblement », a-t-il déclaré hier en conférence de presse à Libreville. Le futur parti se positionne comme le noyau de la majorité présidentielle autour du chef de l’État élu.

Une vue de l’assistance

Né dans le sillage de la candidature de transition d’Oligui Nguema, le RdB a mené une campagne d’adhésion d’envergure. Selon ses organisateurs, plus de 4 000 associations, 84 partis politiques et 22 000 personnes ont rejoint la plateforme. Une dynamique qui conforte ses ambitions d’ancrage national durable.

En se structurant en parti, le RdB entend pérenniser l’élan populaire né autour du général-président et participer activement à l’élaboration de la nouvelle offre politique que promet Oligui Nguema. La mue annoncée vise aussi à répondre aux exigences d’une gouvernance démocratique plus lisible.

Le choix du 19 avril pour cette assemblée générale n’est pas anodin. Il symbolise la volonté de transformation et marque la fin de la phase transitoire du mouvement. Reste désormais à voir comment le RdB parviendra à se structurer durablement et à incarner une nouvelle forme de militance politique au Gabon. Avec cette évolution, le paysage politique gabonais s’apprête à accueillir un nouvel acteur de poids, né d’un contexte exceptionnel de transition et de refondation.