À la base, les paris sportifs sont un loisir simple et potentiellement lucratif. Mais en 2025, et depuis une bonne décennie maintenant, les plateformes de divertissement en argent réel se sont multipliées. Avec elles, la complexité de reproduire le hasard et les conditions de jeu. Si vous êtes amateur de paris sportif sur Internet, vous avez probablement déjà entendu parler d’algorithme. Mais qu’est-ce qu’un algorithme ? Et quel est son rôle dans l’établissement des paris en ligne sportifs ?

Le rôle des algorithmes dans les paris sportifs Nous avons tous vu les bases de l’algorithmie lors de nos jeunes années. Pour faire simple, un algorithme est une suite d’instructions ou de règles logiques qui permettent de résoudre un problème. Dans notre cas, celui d’un site ou d’une appli de paris sportif , les algorithmes ont plusieurs fonctions : Ils établissent les cotes des paris sportifs (que l’on peut trouver sous le nom de “odds” en anglais)

Ils évaluent les risques d’un paris par rapport à un autre

Ils analysent les comportements des parieurs pour mieux comprendre les tendances

Ils personnalisent l’expérience des joueurs et des utilisateurs en leur proposant des paris ou des sports qu’ils sont plus susceptibles d’apprécier

Ils détectent les comportements suspects et analysent les potentielles fraudes pour mieux protéger les joueurs Pour agir, les algorithmes traitent un très grande quantité de données utilisateurs, parfois même en temps réel. Les algorithmes pour fixer les cotes Déterminer la cote d’un paris sur une discipline sportive est sans nul doute la partie la plus complexe des paris sportifs . La cote sert à savoir combien un paris peut gagner. Moins l’événement a de chances d’arriver, plus la cote sera élevée. À l’inverse, plus un événement a de probabilité d’avoir lieu, moins la cote sera élevée. Modèles probabilistes Les algorithmes d’une appli de paris sportif gratuit ou d’un bookmaker s’appuient sur les modèles statistiques : Régression logistique

Chaînes de Markov

Modèle bayésien Ces trois modèles servent à estimer la probabilité des événements. Par exemple, il y a trois fois plus de chance que le Sénégal gagne ce match contre la Côte d’Ivoire. Pour faire ces estimations, ils analysent différentes données, comme : Les performances de l’équipe et des différents joueurs qui la compose

Les conditions météorologiques prévues

Le lieu de la rencontre sportive

La santé des joueurs : blessures, absences, etc

Le contexte historique Ces données servent aussi à connaître la pression qui repose sur les joueurs et qui peuvent potentiellement influer sur leur jeu. Calcul des cotes Une fois que l’algorithme a déterminé la probabilité d’un événement, on passe à un algorithme de calcul assez simple. La formule de calcul est Cote brute = 1 / probabilité estimée. Par exemple, si l’algorithme indique que le Sénégal a 60 % de chance de gagner contre la Côte d’Ivoire, la cote brute est de 1 / 0,6 = 1,67. Mais, même la meilleure appli de paris sportif n’offre pas la cote brute. Elle ajoute un marge bénéficiaire sur les paris, la cote est donc toujours un peu plus basse. Le machine learning au service des paris sportifs Le machine learning, que l’on peut traduire en français par apprentissage automatique, est très utilisée par les organismes qui proposent des paris sportifs . Parmi les techniques, il y a : les arbres décisionnels

les forêts aléatoires

les réseaux de neurones artificiels

XGBoost

la régression ridge et lasso Ces différents modèles apprennent et tirent des conclusions sur les données. Une grande quantité de données historiques leur permettent de détecter des corrélations introuvables par les humains. Ils peuvent prédire des résultats. Ils peuvent aussi identifier des patterns dans les paris. Cela permet aux bookmakers d’ajuster les cotes de manière dynamique. Par exemple, si un très grand nombre de paris est enregistré sur un outsider, les cotes peuvent baisser. L’algorithme en temps réel analyse l’afflux et équilibre le risque pour les parieurs. La limite des algorithmes Même si ces algorithmes sont très fiables, il ne faut pas oublier qu’ils ont été créés par des humains. Ils sont très efficaces, mais : les données d’entraînement peuvent être biaisées ce qui fait que les prédictions le seront aussi

il est assez flou pour les parieurs de comprendre comment les cotes sont fixées, et elles peuvent parfois paraître injustes

les algorithmes ont une légère tendance à favoriser les bookmakers, ce qui sur les très très long terme diminue les chances de gagner pour les joueurs Il faut aussi noter que les algorithmes peuvent accentuer le risque d’addiction. En proposant du contenu que les utilisateurs apprécient, cela peut les encourager à être un peu moins responsables. Ils peuvent mettre en place des stratégies de paris sportifs pas forcément optimales, car influencées.