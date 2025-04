Brice Oligui Nguema promet une raffinerie et un hôpital psychiatrique à Port-Gentil

En campagne pour la présidentielle du 12 avril, Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu un meeting ce vendredi à Port-Gentil, après des étapes à Omboué et Gamba. Devant une foule nombreuse, il a défendu son bilan des 19 mois de transition, avant de présenter ses projets pour la province de l’Ogooué-Maritime.

S’il est élu, il promet la construction d’une nouvelle raffinerie à Ntchengue, avec 2000 emplois à la clé, et la réhabilitation de l’hôpital Paul-Igamba. Il a également annoncé la création d’un hôpital psychiatrique à Ntchengue, une première dans la province.

Appelant à l’unité, il a fustigé les divisions : « Port-Gentil ne doit pas céder à la division », a-t-il déclaré, plaidant pour un développement basé sur le respect mutuel et le travail commun entre jeunes et aînés. Ce samedi, le général-candidat sera em meeting dans les villes de Lastourville, Pana et Koulamoutou dans la province de l’Ogooué-Lolo.