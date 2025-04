Présidentielle 2025 : Iloko Boussengui veut mobiliser la jeunesse contre l’oisiveté

En campagne à Lambaréné (Moyen-Ogooué) ce mardi, le candidat indépendant Stéphane Germain Iloko Boussengui a fait de la lutte contre l’oisiveté chez les jeunes une priorité de son projet présidentiel. Selon lui, les activités sportives et culturelles comme la relance de la Coupe du Gabon ou la construction de bibliothèques sont essentielles pour occuper sainement la jeunesse et prévenir la délinquance.

Le candidat s’est également engagé à nationaliser les secteurs économiques clés, afin de créer des emplois durables et dynamiser les économies locales. Il promet de favoriser l’autonomisation des femmes et des jeunes, en leur garantissant un meilleur accès aux ressources et aux opportunités d’insertion professionnelle.

Iloko Boussengui a aussi plaidé pour une prise en charge digne des personnes âgées, affirmant que leur bien-être ferait partie intégrante de ses politiques sociales s’il accède à la magistrature suprême.