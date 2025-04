Présidentielle du 12 avril : Les résultats provisoires attendus ce dimanche à 13h30 !

L’attente touche à sa fin. Après une nuit de veille marquée par une impatience croissante dans les foyers, les Gabonais auront les yeux rivés sur le ministère de l’Intérieur ce dimanche à 13h30, heure annoncée pour la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril 2025. Un scrutin qui a mobilisé massivement, avec un taux de participation de 87,21 % à 18h30, selon les chiffres officiels, soit près de 802 000 votants sur les 920 200 électeurs inscrits au Gabon et dans la diaspora.

Selon les tendances issues du dépouillement, trois figures émergent nettement : Brice Clotaire Oligui Nguema, qui semble s’acheminer vers une victoire électorale dès le premier tour, Alain Claude Bilie By Nzé, ancien Premier ministre d’Ali Bongo, et Joseph Lapensée Essingone, considéré comme la grande surprise de cette élection. Ce dernier, relativement peu connu du grand public avant la campagne, a réussi à captiver une frange de l’électorat grâce à un discours de rupture et à une présence dynamique sur le terrain.

Le teasing du ministère de l’Intérieur

La bataille pour la seconde place s’annonce particulièrement disputée entre Bilie By Nzé et Lapensée Essingone, tandis que d’autres surprises pourraient surgir au sein du peloton. Chaning Zenaba Gninga ou encore Alain Simplice Boungoueres sont en embuscade, susceptibles de créer la surprise à l’annonce des chiffres définitifs.

Si l’avance du général-président Oligui Nguema semble se confirmer selon plusieurs sources concordantes, les résultats officiels attendus à la mi-journée apporteront la première photographie électorale concrète. Ces résultats provisoires devront ensuite être validés par la Cour constitutionnelle de transition, seule instance habilitée à proclamer les résultats définitifs.

D’ici là, c’est tout un pays qui retient son souffle.