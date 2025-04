Présidentielle 2025 : Bilie-By-Nze reconnaît sa défaite mais va continuer à insuffler ses idées

Alain-Claude Bilie-By-Nze a choisi la voie de l’apaisement. Deux jours après l’annonce des résultats provisoires de la présidentielle 2025, l’ancien Premier ministre et candidat à la magistrature suprême a publiquement reconnu ce lundi sa défaite face à Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans une déclaration sobre et mesurée, il a salué « la maturité du peuple gabonais » et affirmé sa volonté de continuer à jouer un rôle actif dans le débat public. « Le peuple a tranché. Je respecte ce choix et je continuerai à œuvrer dans le débat public pour une autre vision du Gabon », a-t-il déclaré.

Lire aussi >>> Présidentielle 2025 : Brice Clotaire Oligui Nguema élu dès le premier tour avec 90,35 % des voix Ce geste de reconnaissance marque une rupture inédite avec les pratiques politiques du passé. Pour la première fois dans l’histoire post-conférence nationale du Gabon, un candidat battu à la présidentielle décide de ne pas contester les résultats devant la Cour constitutionnelle. « Je ne saisirai pas la Cour. Mon engagement est politique, il est aussi moral : il ne peut y avoir d’alternance pacifique sans respect du verdict populaire », a expliqué Bilie-By-Nze devant la presse, ce lundi à Libreville. Le combat des idées avant la conquête du pouvoir Ce refus de recours n’est pas un aveu de faiblesse, mais une volonté affichée de tourner la page des conflits post-électoraux à répétition. Le candidat malheureux a toutefois assuré qu’il ne se retirerait pas de la vie politique. « Je ne me bats pas pour un poste, je me bats pour des idées. Je continuerai à porter ces idées partout où je le pourrai », a-t-il insisté, en soulignant les enjeux de justice sociale, de réforme institutionnelle et de gouvernance qu’il avait défendus tout au long de la campagne. La déclaration de presse du candidat malheureux Dans un climat politique longtemps miné par la méfiance et la violence post-électorale, la posture de Bilie-By-Nze pourrait ouvrir la voie à une nouvelle culture démocratique. Plusieurs observateurs saluent ce qu’ils considèrent comme un « geste de maturité politique ». Sur les réseaux sociaux, des messages de félicitations et de respect à l’endroit du candidat défait se multiplient, y compris parmi ses adversaires politiques. Une reconnaissance qui renforce la légitimité du scrutin La reconnaissance de la victoire d’Oligui Nguema par l’un de ses principaux challengers vient aussi consolider la légitimité du processus électoral, largement observé par des missions internationales et nationales. Reste à voir si cette attitude inspirera les autres candidats et contribuera durablement à une pacification de la scène politique gabonaise. Pour Bilie-By-Nze, l’avenir est désormais ailleurs, mais toujours au service du pays. « Je suis un homme de convictions. Ce que je défendais hier, je le défendrai encore demain. Car une défaite électorale n’est pas la fin d’un combat, mais souvent le début d’une autre bataille, plus profonde, pour l’éclosion des idées », a-t-il conclu.