La Banque mondiale suspend les décaissements du Gabon pour des impayés de 10,4 milliards

Mauvaise nouvelle de plus pour les autorités de la transition du Gabon. La Banque mondiale via la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a décidé ce lundi de geler les décaissements du pays dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour cause, le pays traine au 30 juin dernier des impayés colossaux de l0,40 milliards de FCFA auprès de cette banque avec lequel le pays a contracté le mois dernier un autre prêt de 91 milliards.

Lire aussi >>> Le Gabon va emprunter plus de 91 milliards à la BIRD pour financer deux grands projets Ce 1er juillet, la Banque mondiale a annoncé la suspension des décaissements au Gabon en raison du non-paiement de ses obligations en cours. Selon une lettre émise par le vice-président et secrétaire général de la Banque mondiale, effective à cette date, « la BIRD a suspendu, à compter du 1er juillet 2024, le droit du Gabon d’effectuer des retraits sur les prêts BIRD en cours et non entièrement retirés ». Cette décision impacte les prêts et subventions non encore intégralement retirés accordés par la BIRD. Le courrier confidentiel classifié Les fonds affectés comprennent les avances de la Facilité de préparation de projets, les subventions du Fonds de développement institutionnel, ainsi que certains prêts et subventions financés par des fonds fiduciaires administrés par la BIRD. La Banque mondiale précise que « à la clôture des affaires du 30 juin 2024, les paiements en retard s’élevaient à environ 17 041 875,65 USD, » soit environ 10,401 milliards de francs CFA (XAF). Cette somme représente les paiements en souffrance accumulés jusqu’à la clôture des activités du 30 juin 2024. Cette suspension représente un coup dur pour le Gabon, dont les financements de développement sont cruciaux pour divers projets nationaux. Les autorités gabonaises sont désormais confrontées à la tâche urgente de régler ces arriérés pour rétablir l’accès aux fonds vitaux pour le développement économique et social du pays. La lettre confidentielle dont s’est procurée Info241, classifiée sous « USAGE OFFICIEL UNIQUEMENT, » a été envoyée aux directeurs exécutifs et suppléants, au président, à la haute direction du Groupe de la Banque mondiale, et aux vice-présidents ainsi qu’aux chefs de départements de la Banque, IFC et MIGA.