Le Gabon va emprunter plus de 91 milliards à la BIRD pour financer deux grands projets

Alors que l’encours de la dette publique du Gabon est au plus haut depuis l’arrivée des autorités de la transition, la course à l’emprunt se poursuit de plus belle. À l’issue du conseil des ministres tenu ce jeudi à Libreville sous l’égide du président de la transition, le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, a fait adopter deux projets d’endettement du pays auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour un montant global de 91,1 milliards de FCFA.

Le Gabon continue sa course à l'endettement avec deux nouveaux emprunts autorisés hier par le conseil des ministres. En ligne de mire, deux projets soutenus qui ont eu l'accord de la Banque mondiale. Il s'agit du financement du projet Gabon Digital, ainsi que du projet d'Harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA - SOP 2). 36,8 milliards pour le projet Gabon Digital Le premier projet de loi adopté en conseil des ministres autorise l'État gabonais à contracter un emprunt de cinquante-six millions deux cent mille (56 200 000) euros, soit environ 36,8 milliards FCFA, auprès de la BIRD. Ce financement est destiné au projet Gabon Digital, une initiative visant à renforcer certains services publics numérisés et à augmenter le nombre de personnes disposant d'un justificatif d'identité juridique. Projet Montant en Euros Montant en FCFA Objectif Projet Gabon Digital 56 200 000 36,8 milliards Renforcement des services publics numérisés et augmentation des justificatifs d'identité juridique. Projet HISWACA 83 100 000 54,3 milliards Harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Total 139 300 000 91,1 milliards - L'objectif principal de ce projet est de faciliter l'accès des citoyens aux services publics en améliorant l'infrastructure numérique du pays. Le projet Gabon Digital s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de l'administration publique, visant à rendre les services gouvernementaux plus accessibles, transparents et efficaces. 54,3 milliards pour le projet HISWACA SOP 2 Le second projet de loi permet à l'État gabonais de contracter un emprunt de quatre-vingt-trois millions cent mille (83 100 000) euros, soit environ 54,3 milliards FCFA, auprès de la BIRD. Ce prêt est destiné au financement du projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA), série de projets 2 (SOP 2). Le projet HISWACA vise à étendre le projet régional de statistiques par l'utilisation d'outils communs pour répondre aux besoins de comparaison de données au niveau régional. En renforçant la capacité statistique du Gabon, ce projet permettra de mieux évaluer et planifier les politiques publiques, en se basant sur des données fiables et comparables à l'échelle régionale.