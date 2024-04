Industrie sucrière : l’Etat gabonais rachète la Sucaf au français Somdia

Dans un contexte économique marqué par la volonté de renforcer la souveraineté nationale et de dynamiser l’emploi, le Gabon franchit une étape significative en nationalisant l’industrie sucrière. Cette démarche audacieuse, pilotée notamment ce 26 avril par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, témoigne d’une vision stratégique visant à consolider les fondements économiques du pays.

L’acquisition des actifs de la société Sucaf Gabon, autrefois détenue par le groupe Makaron, membre du conglomérat français Somdia, représente un tournant majeur dans la politique économique gabonaise. En effet, face à l’arrêt des activités du groupe Makaron au Gabon, le gouvernement a pris l’initiative de garantir la continuité de la production et de l’approvisionnement en sucre, un produit de première nécessité sur le territoire national.

Une autre vue de séance de travail de vendredi au palais présidentiel

Cette décision stratégique s’inscrit dans une démarche plus large de nationalisation de l’économie gabonaise, visant à protéger les intérêts nationaux et à stimuler la croissance économique. En rachetant les actifs de Sucaf Gabon, l’État gabonais affirme sa volonté de prendre en main les leviers économiques du pays et de favoriser le développement industriel.

Le partenariat établi avec l’investisseur turc MFB Group revêt également une importance cruciale sur le plan économique. En s’engageant à injecter un montant substantiel pour moderniser les outils de production, accroître la capacité de production et créer de nouveaux emplois, MFB Group contribue à dynamiser l’industrie sucrière gabonaise et à stimuler l’activité économique dans le pays.

Sur le plan de l’emploi, cette initiative promet des retombées significatives. Non seulement elle permettra de maintenir les emplois existants au sein de la nouvelle entité, mais elle offrira également des perspectives d’emploi supplémentaires grâce à l’expansion prévue de l’activité. Cette création d’emplois contribuera à résorber le chômage, un défi majeur pour le Gabon, tout en renforçant la cohésion sociale et en stimulant la demande intérieure.

Enfin, cette opération assure la sécurité de l’approvisionnement du marché national en sucre, un élément essentiel pour la stabilité économique et sociale du pays. En garantissant un approvisionnement régulier et fiable en sucre, le Gabon renforce sa résilience face aux fluctuations des marchés internationaux et assure le bien-être de sa population.

L’initiative de nationaliser l’industrie sucrière au Gabon, couplée à un partenariat stratégique avec la Turquie, ouvre de nouvelles perspectives économiques pour le pays. En associant la vision politique du gouvernement avec l’expertise et les ressources de partenaires internationaux, le Gabon se positionne comme un acteur dynamique et innovant sur la scène économique régionale et internationale.