Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 1er novembre 2025
  • 804
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Gabon : L’agence de sécurité alimentaire interdit la vente d’eau en sachet dans tout le pays

    Publié le 28 octobre 2025 à 18h48min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/gabon-l-agasa-interdit-la-vente-d-eau-en-sachet-sur-toute-l,2599
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Santé connectée : Le Gabon adopte l’identifiant unique et le dossier médical numérique

    Port-Gentil : Le Centre hospitalier de N’tchengué lance la 12e édition d’Octobre rose

    Grève illimitée au Samu social gabonais pour dénoncer des conditions de travail « indignes »

    Gabon : Le gouvernement suspend la nouvelle liste des médicaments remboursés de la CNAMGS

    Port-Gentil : Résurrection annoncée de l’hôpital Paul Igamba après plus de 10 ans aux oubliettes

    Santé
    Gabon : L’agence de sécurité alimentaire interdit la vente d’eau en sachet dans tout le pays
    Gabon : L’agence de sécurité alimentaire interdit la vente d’eau en sachet dans tout le pays © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) a annoncé ce mardi l’interdiction immédiate de la distribution et de la commercialisation de l’eau en sachet sur tout le territoire national. Cette décision fait suite à des inspections ayant révélé de graves manquements sanitaires dans plusieurs unités de production, où l’eau provenait de sources non contrôlées et était conditionnée dans des conditions d’hygiène jugées alarmantes.

    Le communiqué officiel

    Selon le directeur général de l’Agasa, le Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, cette mesure vise avant tout à « protéger la santé des consommateurs » face aux risques de maladies hydriques telles que la fièvre typhoïde ou le choléra. Les opérateurs sont invités à se faire enregistrer auprès des délégations provinciales afin de soumettre leurs produits à une évaluation de conformité avant toute reprise d’activité.

    Outre les enjeux sanitaires, cette interdiction répond aussi à une préoccupation environnementale : la prolifération des sachets plastiques, souvent jetés dans la nature, contribue à la pollution urbaine et à la dégradation des écosystèmes. L’Agasa appelle ainsi à une réforme durable du secteur de l’eau, fondée sur le contrôle des sources et la promotion de conditionnements respectueux de l’environnement.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève