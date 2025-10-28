Gabon : L’agence de sécurité alimentaire interdit la vente d’eau en sachet dans tout le pays

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) a annoncé ce mardi l’interdiction immédiate de la distribution et de la commercialisation de l’eau en sachet sur tout le territoire national. Cette décision fait suite à des inspections ayant révélé de graves manquements sanitaires dans plusieurs unités de production, où l’eau provenait de sources non contrôlées et était conditionnée dans des conditions d’hygiène jugées alarmantes.

Le communiqué officiel

Selon le directeur général de l’Agasa, le Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, cette mesure vise avant tout à « protéger la santé des consommateurs » face aux risques de maladies hydriques telles que la fièvre typhoïde ou le choléra. Les opérateurs sont invités à se faire enregistrer auprès des délégations provinciales afin de soumettre leurs produits à une évaluation de conformité avant toute reprise d’activité.

Outre les enjeux sanitaires, cette interdiction répond aussi à une préoccupation environnementale : la prolifération des sachets plastiques, souvent jetés dans la nature, contribue à la pollution urbaine et à la dégradation des écosystèmes. L’Agasa appelle ainsi à une réforme durable du secteur de l’eau, fondée sur le contrôle des sources et la promotion de conditionnements respectueux de l’environnement.