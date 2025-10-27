Cameroun : Paul Biya réélu pour un 8e mandat à 92 ans, des violences éclatent à Douala

Le président Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 1982, a été réélu pour un huitième mandat à la tête du Cameroun avec 53,66 % des voix, selon les résultats officiels proclamés lundi par le Conseil constitutionnel. Son principal rival, Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre de la Communication, arrive deuxième avec 35,19 %, loin devant les autres candidats. Ce dernier rejette les résultats, affirmant avoir remporté le scrutin présidentiel du 12 octobre avec 54,8 % des suffrages, contre seulement 31,3 % pour Paul Biya, d’après ses propres compilations.

Depuis l’annonce des résultats, les partisans d’Issa Tchiroma multiplient les rassemblements dans plusieurs villes du pays pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « confiscation du vote populaire ». À Douala, la capitale économique, quatre personnes ont été tuées dimanche lors de manifestations de soutien à l’opposant, selon le gouverneur du Littoral. Des témoins rapportent que les forces de l’ordre ont d’abord fait usage de gaz lacrymogènes, avant de tirer à balles réelles pour disperser les foules.

Considéré comme le plus vieux chef d’État en exercice au monde, Paul Biya entame un nouveau septennat dans un climat politique tendu. À la tête du Cameroun depuis plus de quarante-trois ans, il est accusé par ses détracteurs d’avoir verrouillé le système électoral et d’avoir étouffé toute opposition. Malgré la contestation, le président sortant conserve la maîtrise du pouvoir dans un pays toujours marqué par le conflit séparatiste anglophone et par une opposition divisée.