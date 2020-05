Eau et électricité gratuites : la phase 2 va coûter près de 3 milliards au Gabon !

On en sait désormais un peu plus sur le coût de l’opération de distribution gratuite d’électricité et d’eau dédiée désormais uniquement aux gabonais dits économiquement faibles. Le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques, Pascal Houangni Ambouroue, a indiqué ce vendredi au cours d’une conférence de presse à Libreville, que l’opération coûterait la bagatelle somme de 2,991 milliards soit moitié moins que lors de la première phase d’avril.

La conférence de presse de cet après-midi

Ce montant comprend le paiement des factures eau de 44 197 abonnés qui recevront 15.000 FCFA crédités dans le portefeuille-client parmi ceux ayant un compteur social, préalablement connus des services de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Pour électricité, ce sont 115 951 clients ayant une puissance n’excédant pas 3kW qui sont concernés. Ceux de 6kW ayant été exclus de cette seconde phase pour faire des économies aux caisses du Trésor public.

Rappelons que le coût de la première phase avait été estimé le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale le 10 avril, à 6 milliards. Elle devait concerner notamment 248 200 abonnés en électricité dont 55 000 ayant un compteur prépayé Edan.