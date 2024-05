Dialogue national : De mesures fortes sur l’avenir de la SEEG et le secteur de l’énergie au Gabon

Les conclusions du Dialogue national inclusif au Gabon, qui s’est clôturé le 30 avril, ont mis en lumière une série de mesures ambitieuses visant à améliorer les services d’eau, d’électricité et d’énergie à travers le pays. Parmi les recommandations, l’investissement, la séparation de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) en deux entités autonomes, la baisse des tarifs et l’amélioration des services.

Investir dans les infrastructures constitue l’une des priorités majeures. Il est question de renforcer les réseaux de distribution d’eau et d’électricité, d’étendre la desserte aux zones non couvertes, et de moderniser les équipements de production. Cette initiative vise à garantir un approvisionnement stable et fiable à l’ensemble de la population, notamment dans les zones les plus reculées.

Objectif Mesures proposées Investir dans les infrastructures Renforcer les réseaux de distribution d’eau et d’électricité, étendre la desserte aux zones non couvertes, moderniser les équipements de production Améliorer la gestion de la SEEG Renforcer la transparence et la redevabilité, améliorer la gouvernance interne, lutter contre la corruption Mettre en place une tarification équitable Établir une tarification juste, transparente et proportionnelle à la qualité du service Impliquer les populations Mener des consultations publiques, impliquer les populations locales dans les décisions Amélioration des services Élaborer un plan d’investissements, renforcer l’investissement pour faciliter l’accès à l’eau potable, réaliser des forages avec panneaux voltaïques, réglementer l’activité informelle de livraison d’eau Contrôle de la qualité de l’eau Contrôle périodique de la qualité de l’eau par un Laboratoire National Renforcement de l’investissement en énergie Augmenter la production en énergie, construire davantage d’infrastructures hydro-électriques, développer le mix-énergétique Amélioration de la tarification des services Baisse du prix du KWh d’électricité et du mètre cube d’eau, rallongement de la périodicité du calendrier de facturation, vérification de l’effectivité de la mesure de gratuité des tickets eau-électricité Restructuration de la SEEG Séparer la SEEG en deux entités autonomes, l’une pour l’eau et l’autre pour l’électricité, sous réserve de l’investissement de l’État dans les équipements de production Protection des consommateurs Suppression des frais d’installation et d’achat des compteurs, réexamen du contrat S.E.E.G/Client, mise en place d’un système de co-relevé de l’index SEEG et Client, mise à disposition des compteurs aux usagers dans les délais contractuels

Parallèlement, une meilleure gestion de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) est envisagée. Il s’agit de renforcer la transparence, la redevabilité et la gouvernance interne de cette entreprise, tout en luttant activement contre la corruption. Une tarification équitable est également préconisée, avec pour objectif d’établir des tarifs justes et transparents, proportionnels à la qualité du service offert.

L’implication des populations locales revêt une importance capitale. Des consultations publiques seront ainsi menées afin d’impliquer les citoyens dans la prise de décision concernant la gestion de l’eau et de l’électricité. Cette démarche participative vise à garantir que les besoins et les préoccupations des communautés locales soient pris en compte dans les décisions politiques.

En ce qui concerne l’amélioration des services, des actions concrètes sont envisagées, telles que l’élaboration d’un plan d’investissements, le renforcement de l’investissement pour faciliter l’accès à l’eau potable, et la mise en place d’un contrôle périodique de la qualité de l’eau. Des mesures spécifiques, comme la réalisation de forages avec panneaux voltaïques et la réglementation de l’activité informelle de livraison d’eau, sont également prévues.

Enfin, des recommandations visent à améliorer la tarification des services, à faciliter l’accès aux produits de la SEEG, et à protéger les droits des consommateurs. La séparation de la SEEG en deux entités distinctes, l’une pour l’eau et l’autre pour l’électricité, est également envisagée, sous réserve de l’investissement de l’État dans les équipements de production.

En somme, ces conclusions du Dialogue national inclusif témoignent d’une volonté politique forte de moderniser les services d’eau, d’électricité et d’énergie au Gabon, dans le but d’assurer un accès équitable et fiable à ces ressources essentielles pour le développement économique et social du pays.