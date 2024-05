Démonétisation des billets de FCFA gamme 1992 : la BEAC confirme la date limite d’échange

La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) annonce une mesure importante concernant les billets de la gamme 1992. Démonétisés depuis plus d’un an, ces billets ne seront plus échangeables à partir du 1er juin 2024. Cette décision, issue du Comité Ministeriel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) datant du 7 novembre 2022, a été confirmée à travers un communiqué signé par le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui.

Dans ce communiqué, la BEAC rappelle que les billets de la gamme BEAC type 1992 ont perdu leur cours légal et leur pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire de la Communauté depuis le 1er mars 2023. Ainsi, les détenteurs de ces billets sont fortement encouragés à les échanger avant la date butoir du 1er juin 2024, sous peine de se retrouver avec des coupures sans valeur. La BEAC précise également que les billets de la gamme 2002 conservent leur cours légal et leur valeur libératoire, tout comme ceux de la gamme 2022. Cette distinction entre les différentes gammes vise à assurer la stabilité financière et la sécurité des transactions au sein de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Créée en 1972, la BEAC joue un rôle central dans la gestion monétaire des six États membres de la CEMAC, à savoir le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad. Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la BEAC pour garantir la fiabilité et la solidité du système financier régional.