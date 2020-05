Coronavirus : le Gabon déplore son 10e décès et 1 104 cas positifs au Covid-19 !

Après avoir franchi hier la barre des 1 000 cas de la pandémie, le Gabon a enregistré un nouveau décès dû au coronavirus. Le coronavirus qui a atteint de nouveaux records au cours de cette 10e semaine se propage à grand train dans les provinces du Haut-Ogooué et du Moyen-Ogooué où les villes de Mvengué, Moanda, Mounana et Makouké sont désormais touchées. Seules 20 nouvelles guérisons ont été enregistrées hier, ce qui porte le bilan à 1 104 cas confirmés dont 10 décès et 182 guérisons.

Mercredi soir, c'est une patiente hypertendue de 70 ans admise à l'hôpital pour détresse respiratoire qui y a perdu la vie. Après 11 jours d'hospitalisation, devant la dégradation de son état de santé, elle a été transférée en réanimation avant de décéder dans la nuit du 13 mai. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 13 minutes Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 4 256 123 287 336 1 527 617 Gabon 1 104 (+100) 10(+1) 182 (+20) Afrique 67 778 2 355 23 989 Europe 1 653 055 153 930 670 428 Cameroun 2,689 125 1 524 Centrafrique 143 0 10 Congo 333 11 53 Guinée équatoriale 439 4 13 RD Congo 1 024 41 141 Tchad 372 42 78 France 177,423 26 643 56 724 Etats-Unis 1 385 834 81 795 262 225 Chine 82 919 4 633 78 171 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. L’autre fait détaillé hier par les autorités sanitaires est la propagation de la pandémie dans le Haut-Ogooué. Outre Franceville, c’est Mvengué, Moanda et Mounana qui sont gagnées par le nouveau coronavirus. Mais aussi dans le Moyen-Ogooué avec un premier cas à Makouké. Sur les 100 nouveaux cas annoncés jeudi, 28 sont répertoriés dans ces localités Altogovéennes soit : Franceville (21 nouveaux cas), Mvengue (3 nouveaux cas), Moanda (2 nouveaux cas), Mounana (1 nouveau cas). Le reste, 72 nouveaux cas sont localisés à Libreville où 309 tests sur les 434 réalisés hier dans le pays. Pour expliquer cette contagion dans les villes de l’arrière-pays, les autorités sanitaires ont indiqué que « Ce phénomène est notamment lié aux multiples mouvements des populations dans un contexte de transmission communautaire ». Le bilan épidémiologique au 14 mai est ainsi de 1 104 cas positifs au Covid-19 dont 10 décès et 182 guérisons. A noter que 158 personnes sont toujours actuellement hospitalisées dans le pays dont 11 personnes en réanimation (2 d’entre eux sont dans un état grave et placés sous respiration artificielle).